بعد جدل تكلفة استقطاب الحكام الأجانب .. وليد الفراج ساخرًا: الاتحاد المصري أشطر من السعودي ولا التسعيرة مختلفة!

بدأت الأزمة عندما خرج الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، في حديثه مع الصحفيين عقب نهاية مواجهة الخليج، حيث تطرق للحديث عن الحكام، في ظل الجدل الكبير الدائر في الموسم الجاري، بالتزامن مع اشتداد المنافسة على الصدارة، التي يحتلها النصر حاليًا.

وقال رئيس الهلال: "إلى اتحاد القدم ولجنة الحكام، الهلال دفع ملايين الريالات لجلب حكام أجانب، لكن من حضروا لم يكونوا على قدر المستوى المأمول وليسوا من حكام النخبة، والعذر كان أن الاتحاد الأوروبي لا يتعاون معنا ولا يسمح لخروج حكام النخبة، بينما دول مجاورة لنا أحضروا تسعة حكام نخبة في الفترة الأخيرة، فلماذا ندفع كل تلك الملايين وفي الأخير يحضر لنا حكم فئات سنية في بلده كما حدث في إحدى مبارياتنا الأخيرة؟".

وأضاف: "يجب جلب حكام على قدر مستوى الدوري السعودي، الذي يعد أحد أهم الدوريات الآن ويخدم المشروع الرياضي".