Nino Duit و محمد سعيد

القرار جاء من بايرن ميونخ .. ناجلسمان يكشف عن شرط مفاجئ وراء عودة مانويل نوير لمنتخب ألمانيا!

خطف جوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، الأضواء خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم، بعدما تحدث بإسهاب عن عودة الحارس المخضرم مانويل نوير.

وأكد ناجلسمان أن أولويته تكمن في اختيار أفضل ثلاثة حراس مرمى في البلاد، مشيراً إلى أن التشكيلة ستضم أوليفر باومان، الذي كان الحارس الأساسي في التصفيات، وألكسندر نوبيل، إلى جانب قائد بايرن ميونيخ البالغ من العمر 40 عاماً، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة بخبرة نوير رغم تقدمه في السن.  

    كشف مدرب المنتخب الألماني، أن قرار إعادة نوير إلى صفوف المنتخب جاء بمبادرة شخصية منه، وليس بطلب من الحارس المخضرم الذي أعلن اعتزاله بعد يورو 2024.

    وأوضح ناجلسمان أنه تواصل مع نوير وسأله عن رغبته في العودة، مشيراً إلى أن الفكرة طُرحت منذ بداية العام عقب إصابة الحارس الأول مارك-أندريه تير شتيجن بعد فترة قصيرة من عودته للمشاركة مع جيرونا.

    وأضاف: "لهذا السبب قررنا الاتصال به وسؤاله عما إذا كان يرغب في اللعب مع المنتخب الوطني مرة أخرى".

    وأردف : "لم ألاحظ اليوم المحدد، لذا لا يمكنني التأكيد، لكننا أبلغنا أولي في مارس أنني التقيت بمانويل بعد إصابة مارك تير شتيجن وأطلعتُه على الوضع، لأن مانو لاعب يستحق ذلك للغاية".

    في الأسابيع الأخيرة، عاد اسم مانويل نوير ليتصدر المشهد الكروي الألماني بعد أن قدّم عروضاً قوية، أبرزها في مواجهة ريال مدريد بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، رغم ارتكابه أخطاء مكلفة في الإياب.

    جوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الوطني، أوضح أن النقاش حول عودته لم يقتصر على الجانب الفني، بل ارتبط أيضاً بمستقبله التعاقدي مع بايرن ميونيخ.

    وقال ناجلسمان إن وضوح موقف نوير كان شرطاً أساسياً قبل ضمه، مشيراً إلى أن الحارس المخضرم قرر تمديد عقده حتى عام 2027 في خطوة جاءت متأخرة نسبياً، لكنها منحت الجهاز الفني الثقة الكاملة في استدعائه.

    القرار النهائي اتُخذ بسرعة بعد إعلان القائمة، ليعكس قناعة ناجلسمان بأن نوير لا يضيف فقط خبرة رياضية، بل أيضاً هالة قيادية يحتاجها المنتخب في كأس العالم المقبلة.

    أشاد جوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، بشخصية الحارس المخضرم مانويل نوير، مؤكداً أن ما يميزه يتجاوز الألقاب التي حققها إلى الهالة الخاصة والسمعة الطيبة التي يتمتع بها. 

    واضاف: "أنا لا أمتلك ما يمتلكه مانو؛ حتى أولي يمتلك منه أقل. فهو يحظى بعدد هائل من الألقاب، وبهالة خاصة، وسمعة طيبة للغاية".

    وعند إجراء هذه المقارنة، حرص مدرب المنتخب أيضًا، خلال محادثاته مع باومان، "على ألا يشعر أولي بأنه مهمش".
    نوير، الذي غاب بالفعل عن أربع مباريات هذا الموسم بسبب مشاكل عضلية، خرج مجدداً أمام كولن بسبب إصابة في ربلة الساق، ما جعل مشاركته في نهائي كأس ألمانيا ضد شتوتغارت محل شك.

    رغم ذلك، يرى ناجلسمان أن وجوده يمنح الفريق دعماً معنوياً كبيراً، بينما يبقى باومان بديلاً من الطراز العالمي قادرًا على سد الفراغ عند الحاجة.

    الأخير اعترف بأن المكالمة الحاسمة كانت ضربة قاسية بالنسبة له، لكنه أكد التزامه الكامل بعدم خذلان الفريق رغم الضغوط التي واجهها في الأسابيع الماضية، مضيفًا: "على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، مع تزايد حدة هذه القضية، مر أولي بوقت عصيب ومع ذلك ظل ملتزمًا للغاية بعدم خذلان الفريق أبدًا".

    يُعد نوبل الحارس الثالث في الترتيب بعد نوير وباومان، في حين سيتوجه جوناس أوربيك إلى كأس العالم بصفته حارس مرمى مخصص للتدريبات.

    وأوضح ناجلسمان قائلاً: "نريد أن يكون لدينا حارس مرمى رابع متاح في التدريبات، يكرس نفسه لكل ما يستطيع، ويبذل قصارى جهده دائماً، يرغب اللاعبون في مواصلة التسديد لمدة 45 دقيقة أخرى بعد كل حصة تدريبية – لا يمكنهم فعل ذلك دائمًا، ولكن من حين لآخر. لذا من الجيد أن تتمكن من توزيع عبء العمل على عدة أشخاص".

    حارس المرمى الاحتياطي لبايرن ميونخ البالغ من العمر 22 عاماً هو "شاب مفعم بالحيوية يضفي طاقة إيجابية على المجموعة

