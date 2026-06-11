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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمد سعيد

"لستم جزءًا من قارتنا" .. عداء تاريخي يدفع أبناء القارة السمراء لدعم المكسيك ضد جنوب إفريقيا!

جنوب أفريقيا
المكسيك
كأس العالم

"الأولاد ينتمون إلى آسيا وسنشجع المكسيك ضدهم"

اعتاد عشاق كرة القدم في تاريخ مسابقة كأس العالم، الحدث الكروي الأضخم على مستوى العالم، أن يدعموا منتخبات بلادهم وبالدرجة الثانية يدعمون أبناء عرقهم أو المنتخبات المشاركة من نفس القارة.

فعلى سبيل المثال، نجد المشجع العربي المنتمي إلى قارة إفريقيا يتضامن مع أي منتخب عربي آخر مشارك في البطولة، وفي الدرجة الثانية يدعم المنتخبات الإفريقية، إلا أن هذا العرف ضرب في مقتل مع المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026.

وتقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين واحدة من الدول المضيفة، المكسيك ضد جنوب إفريقيا، اليوم الخميس على ملعب أزتيكا "مكسيكو سيتي"، ضمن منافسات المجموعة الأولى من مونديال 2026.

  • الأفارقة لا يدعمون جنوب إفريقيا!

    لك أن تتخيل أن منتخب جنوب إفريقيا أثناء مشاركته في كأس العالم للمرة الأولى منذ 16 عامًا، لا يجد دعمًا من أبناء قارة إفريقيا وتحديدًا من أصحاب البشرة السمراء، حيث يتم التصريح بذلك علنًا عبر حسابات شهيرة لنشطاء أفارقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    أحد النشطاء الأفارقة نشر مقطع فيديو يبدو في مظهره كوميديًا، لكنه يحمل رسالة واضحة بأن أبناء القارة السمراء لن يدعمون "البافانا بافانا" في المونديال، بل إنهم سيشجعون أي منافس يواجه جنوب إفريقيا، والليلة هي ليلة دعم منتخب المكسيك.

    المقطع ظهر خلاله 3 مشجعين أفارقة يرتدون الزي المكسيك الشهير والقبعات الضخمة، ويقومون بحركات كوميدية مع تعليق ساخر: "عزيزتي المكسيك، ثلاثة وخمسون دولة أفريقية تقف خلفكِ اليوم. كما هو الحال اليوم، أفريقيا مكسيكية. تباً لجنوب أفريقيا، فهم ليسوا جزءًا من قارتنا، وتحيا المكسيك!".

    وأضاف في تعليق آخر: "جنوب إفريقيا ليست دولة إفريقية، بل تنتمي إلى قارة آسيا، اليوم القارة السمراء كلها خلف المكسيك، تبًا للبافانا بافانا".

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  • ما السبب وراء هذا العداء؟

    السبب في ذلك يعود بالتاريخ إلى زمن ليس ببعيد، لأن دولة جنوب إفريقيا كانت من الدول التي تبنت نظام نظام الفصل العنصري المؤسسي الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء الدولة وكانت لها جميع الامتيازات منذ عام 1948 وحتى أوائل التسعينيات حتى ظهرت حركات التحرر.

    هذا الأمر خلق عداءً طويل الأمد مع مناهضي التفرقة العنصرية في القارة السمراء ونظام الدولة في جنوب إفريقيا، ليمتد مع الزمن إلى ساحات كرة القدم ويدفع مشجعو المنتخبات الإفريقية إلى العداء الصريح لـ"البافانا بافانا" في المحافل الدولية.


  • مشاركة جنوب إفريقيا في كأس العالم

    يعود منتخب جنوب إفريقيا لتسجيل مشاركته الرابعة تاريخيًا في نهائيات كأس العالم خلال نسخة 2026 المقامة في أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك)، لينهي بذلك فترة غياب طويلة استمرت 16 عامًا منذ أن استضاف البطولة على أرضه عام 2010.

    وتأهل منتخب "الأولاد" إلى كأس العالم 2026، بعد أداء قوي وصدارة مستحقة للمجموعة الثالثة في التصفيات الإفريقية، ليعيدوا إلى الأذهان ذكريات جيل العصر الذهبي الذي رفع اسم البلاد عاليًا في المحافل الدولية بعد سنوات طويلة من العزل الرياضي إبان فترة الفصل العنصري (الأبارتايد).

    وتمتلك جنوب إفريقيا تاريخًا مميزًا في مسابقات كأس العالم، بدأ بالظهور الأول في نسخة فرنسا 1998، ثم كوريا واليابان 2002، وصولاً إلى نسخة 2010 التاريخية التي شهدت تسجيل واحد من أشهر أهداف الافتتاحيات في تاريخ البطولة بقدم اللاعب تشابالالا أمام المكسيك.

    ورغم أن منتخب جنوب إفريقيا لم يسبق له تخطي دور المجموعات في مشاركاته السابقة، إلا أن الآمال تعود بقوة مع جيل واعد تحت قيادة البلجيكي هوجو بروس، الذي يطمح إلى كسر هذه العقدة وتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في الملاعب الأمريكية.


  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مشاركة إفريقية بارزة في كأس العالم

    مع قرار الاتحاد الدولي برفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، إلى 48 منتخبًا منحت القارة السمراء هدية ذهبية من "فيفا"، حيث ارتفعت عدد المقاعد المشاركة إلى 9 مع فرصة لمنتخب عاشر بالمشاركة في الملحق العالمي.

    ونجحت 9 منتخبات في بلوغ كأس العالم عبر تصفيات القارة السمراء وهي: مصر، السنغال، جنوب إفريقيا، الجزائر، تونس، المغرب، كوت ديفوار، غانا، الرأس الأخضر، بينما تأهلت الكونغو الديمقراطية عبر الملحق العالمي لتكمل عقد 10 منتخبات إفريقية للمرة الأولى في التاريخ.

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