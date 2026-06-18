Goal.com
مباشرالتذاكر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki و محمد سعيد

"يجب إنقاذ كريستيانو رونالدو من نفسه!" .. صديق سابق يحذر روبرتو مارتينيز من المحسوبية على حساب مصلحة البرتغال!

كريستيانو رونالدو
البرتغال
كأس العالم
البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية

تمنى فوزه بكأس العالم ليصنع نهاية مثالية

يرى النجم الفرنسي لويس ساها، أن سعي زميله السابق في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، الحثيث لتحطيم الأرقام القياسية، تسبب في إعاقة المرونة التكتيكية للمنتخب البرتغالي خلال منافسات كأس العالم 2026.

وتعرض نجم النصر السعودي، لانتقادات شديدة عقب أدائه الضعيف في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده أمام الكونغو الديمقراطية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، أمس الأربعاء مما أثار جدلاً واسعًا حول دوره في التشكيلة الأساسية.

  • ساها يدعو إلى إبقاء رونالدو على مقاعد البدلاء

    يعتقد لويس ساها المهاجم السابق لمانشستر يونايتد، أن رونالدو بحاجة إلى الحماية من طبيعته التنافسية إذا أرادت البرتغال تحقيق النجاح في أمريكا الشمالية، مشيرًا إلى أن رغبة اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا في مجاراة أداء النجوم الأصغر سنًّا، أصبحت تشكل عقبة أمام المدرب روبرتو مارتينيز.

    وفي حديثه لموقع Casinolyze، أوضح ساها، قائلاً: "كريستيانو بحاجة إلى أن يُنقذ من نفسه، لأنه سيكون دائمًا في منافسة مع إرلينج هالاند وكيليان مبابي وليونيل ميسي. إنه يريد أن يلعب كل دقيقة لكسر الأرقام القياسية، هذه هي عقليته ونحن نتفهم ذلك".

    وأضاف: "أعتقد أنه يدرك أيضًا أن البرتغال تحتاج إلى وتيرة عالية. إنهم يريدون ممارسة الضغط والحفاظ على مستوى الطاقة في أعلى مستوياته، وهذا سيتطلب إجراء تغييرات".

    وتابع: "في بعض الأحيان، كان هو الحل لهذا الأمر. يبدو أنه في حالة بدنية جيدة، وقد عمل بجد من أجل تلك اللحظات، وأنا أثق في أنه سيتصرف بالطريقة الصحيحة. لكنه سيجد أنه خلال بعض المباريات، سيكون الأمر صعبًا عليه".

    • إعلان
  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    مارتينيز يتعرض لانتقادات بسبب المحسوبية

    أدى التعادل المحبط مع الكونغو الديمقراطية في هيوستن، إلى تعرض روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال لانتقادات شديدة، حيث شكك الكثيرون في قراره بعدم استبدال قائد الفريق على الرغم من غياب تأثيره خلال المباراة.

    وعانى منتخب البرتغال في محاولة اختراق دفاع منافسيها الأفارقة، واتُهم المدرب بإعطاء الأولوية لعلاقته الشخصية بنجم النصر السعودي على حساب احتياجات الفريق.

    وأشار ساها إلى أن سياسة التناوب قد تكون السبيل الوحيد للحفاظ على جاهزية رونالدو لمرحلة خروج المغلوب، مضيفًا: "التركيز عليه أمر صعب على المدرب. في بعض الأحيان سيضطر إلى الإجابة على أسئلة غير ضرورية، وفي أحيان أخرى سيتعين عليه إبقاء كريستيانو على مقاعد البدلاء لتمكينه من المضي قدمًا حتى النهاية في هذه البطولة".

  • هنري ينتقد حركة رونالدو "الأنانية"

    ولم تقتصر الانتقادات على لياقته البدنية فحسب؛ فقد أثار أسطورة آرسنال تييري هنري جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي عندما سلط الضوء على كيف أن تمركز رونالدو أضر فعليًّا بزملائه.

    وخلال تحليل تكتيكي لفرصة ضائعة في الشوط الثاني، أشار هنري إلى أن غريزة النجم المخضرم في تسجيل الأهداف بنفسه دفعته إلى احتلال نفس المساحة التي كان يشغلها برونو فرنانديش، مما أدى فعليًّا إلى إعاقة مسار واضح للتسجيل.

    وكان هنري لاذعًا في تحليله، حيث قال: "هناك أمر مهم، أيها المشاهدون في بيوتكم: الفريق هو الذي يحتاج إلى التسجيل، وليس أنتَ من تحتاج إلى التسجيل".

  • World Cup 2026 trophy Cristiano Ronaldo Lionel MessiGetty/GOAL composite

    البحث عن النهاية المثالية

    على الرغم من المخاوف التكتيكية، لا يزال ساها يأمل في أن تصل المنافسة الأسطورية بين رونالدو وميسي إلى خاتمة شاعرية هذا الصيف.

    ومع تصدر ميسي عناوين الأخبار بالفعل بفضل ثلاثية سجلها في المباراة الافتتاحية للبطولة، ازدادت الضغوط على خصمه اللدود ليرد بالمثل خلال المباريات المقبلة ضد أوزبكستان وكولومبيا.

    واختتم ساها حديثه بالتمني بأن يفوز زميله السابق باللقب، قائلًا: "أعتقد أن النتيجة العادلة هي أن يفوز كريستيانو بكأس العالم ليُنهي الجدل الدائر بين ميسي ورونالدو دون حسم. سيكون ذلك أمرًا رائعًا لكل المشجعين. مشجعو ميسي ومشجعو كريستيانو، لا أحد يفوز، ولا أحد يخسر. سيكون ذلك أفضل للكرة".

كأس العالم
البرتغال crest
البرتغال
البرتغال
أوزبكستان crest
أوزبكستان
أوزباكستان
كأس العالم
كولومبيا crest
كولومبيا
كولومبيا
الكونغو الديمقراطية crest
الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية