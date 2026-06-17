نسي نفسه أمام بريق "ليو" .. إرلينج هالاند يتغنى بـ"الملك المجنون" ميسي بعد الهاتريك التاريخي في مرمى الجزائر!

على الجانب الآخر، كان إرلينج هالاند يعيش فرحة مزدوجة، فبجانب إعجابه بميسي، نجح في قيادة النرويج لفوز مهم على العراق بنتيجة 4-1، في مستهل مشوار المنتخبين بمنافسات المجموعة التاسعة لكأس العالم.
وعلى الرغم من أن الأداء النرويجي لم يكن مثاليًا في أغلب فترات المباراة، إلا أن هالاند أظهر كفاءة مرعبة أمام المرمى مسجلًا هدفين، مما جعله يعادل الرقم التاريخي لشيتيل ريكدال كأكثر لاعب تسجيلاً للنرويج في المونديال برصيد هدفين فقط.
هذا التألق المفاجئ لهالاند في ظهوره المونديالي الأول فتح بابًا من المقارنات الساخرة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أشار المتابعون إلى أن هالاند في مباراة واحدة تجاوز عدد أهداف رونالدو في مونديال قطر 2022 بالكامل.
ومع ذلك، يبقى التنافس مشتعلاً بين ميسي ورونالدو على لقب "أكبر اللاعبين تسجيلاً"، حيث يطمح الدون البرتغالي عند انطلاق مباريات بلاده لتجاوز ميسي والاقتراب من رقم الكاميروني روجيه ميلا الصامد.