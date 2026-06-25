وسط موقف "ضبابي" للفيفا .. مصر تنتفض ضد دعوات المثليين في مباراة إيران وتكشف حقيقة الانسحاب!

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم بشكل صريح رفضه القاطع لإقامة أي "مراسم أو أنشطة ترويجية" تدعم المثليين خلال المواجهة المرتقبة أمام مصر في سياتل يوم السبت، مطالبًا الفيفا بفرض قيود صارمة على الرموز المرتبطة بهذا التحرك داخل ملعب "لومين فيلد".

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنسيق مشترك مع الجانب المصري، حيث أكد متحدث باسم المنتخب الإيراني أن مصر وإيران دولتان مسلمتان تجمعهما قواسم ثقافية ودينية عميقة تجعل من الضروري احترام قيمهما.

وفي تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك"، قال المتحدث باسم الاتحاد الإيراني أمير مهدي علوي: "إن الاتحاد الإيراني يأخذ هذا الأمر بجدية وقد أبلغ موقفه بوضوح للفيفا. موقفنا هو عدم وجود أي مراسم أو حملات ترويجية مرتبطة بهذه الحركة داخل أسوار الملعب أو في البيئة المحيطة بالمباراة. نتوقع من الفيفا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحياد واحترام مخاوف الفرق المشاركة".

من جانبه، وجه الاتحاد المصري خطابًا رسميًا للسكرتير العام للفيفا يرفض فيه بشكل قاطع أي نشاط يتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية للمنطقة العربية والإسلامية.



