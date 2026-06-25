وسط موقف "ضبابي" للفيفا .. مصر تنتفض ضد دعوات المثليين في مباراة إيران وتكشف حقيقة الانسحاب!

من جانبها، لا تبدو مدينة سياتل مستعدة للتنازل عن خططها الاحتفالية، حيث أكدت هيدا مكليندون، عضوة اللجنة المنظمة في سياتل، أن المدينة تفتخر بكونها مكانًا يقدر الشمولية.
وقالت مكليندون في تصريحات إعلامية: "واحدة من الأشياء التي تجعلنا فريدين هي ثقافتنا القائمة على الاحتواء. مصر وإيران هما دولتان من أصل 65 دولة تجرم المثلية، وهناك فرصة للجميع لتقديم أداء أفضل عندما يتعلق الأمر بدمج مجتمع الميم".
وتشير التقارير إلى أن الفعاليات التي تثير حفيظة الجانبين المصري والإيراني تقع في معظمها خارج "نطاق اختصاص الفيفا" الجغرافي، أي في الشوارع والميادين المحيطة بملعب "لومين فيلد"، وهي مناطق تخضع لسيادة المدينة والولاية.
ومع ذلك، يخشى المعارضون من أن تتحول المدرجات إلى ساحة عرض لهذه الرموز، مما دفعهم لمواصلة الضغط لغرض رقابة أكثر صرامة على ما يدخل إلى الاستاد.
وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات، طلبت عدم الكشف عن هويتها حفاظًا على العلاقات، لصحيفة "ذا أثليتيك" مؤخرًا، بوجود محاولات من الاتحادين المصري والإيراني قبل انطلاق كأس العالم لضمان إزالة جميع العلامات التجارية المتعلقة بمهرجان الفخر للمثليين في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك مواقع الفعاليات التابعة للفيفا، إلا أن الفيفا رفضت هذا الطلب، نظرًا لرغبة اللجنة المنظمة والسياسيين والمنظمين المحليين في سياتل بالمضي قدمًا.