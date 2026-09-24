"سيشاركون من أجل المال فقط" .. نشأت أكرم يشعل الغضب في مصر والأردن بتصريحاته عن دعوة الفراعنة والنشامى كأس الخليج

أشعل نشأت أكرم، نجم المنتخب العراقي السابق، موجة واسعة من الجدل في مصر والأردن، بعد تصريحات أدلى بها خلال ظهوره في برنامج "المجلس"، تحدث خلالها عن إمكانية دعوة منتخبات من خارج منطقة الخليج للمشاركة في كأس الخليج، متطرقًا إلى منتخبي الفراعنة والنشامى بشكل خاص.

وأثارت تصريحات أكرم ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبر متابعون أن حديثه يقلل من قيمة المنتخبين المصري والأردني، ويربط مشاركتهما المحتملة في البطولة بالحصول على المكافآت المالية، دون النظر إلى القيمة الفنية أو التاريخية التي يمكن أن تضيفها مثل هذه المشاركات.