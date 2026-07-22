رفض "ابتزاز" برشلونة ونصيحة "غالية" حسمت الصفقة .. كواليس جديدة وراء تحول بوصلة الهلال نحو كريسينسيو سامرفيل!

واصل البكيري كشف أسرار الصفقة، مؤكدًا أنه في الوقت الذي كان فيه الهلال يبحث عن خيارات بديلة بعد تعثر مفاوضات برشلونة، ظهر اسم الجناح الهولندي المتألق كريسينسيو سامرفيل، نجم نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.
وأضاف: "لم يكن سامرفيل هو الهدف الأول في البداية، حيث كانت الأموال جاهزة لضخها في صفقات أخرى مثل رافينيا أو حتى الإنجليزي ماسون جرينوود الذي انتقل لاحقاً إلى فناربخشه التركي، لكن سرعة اتخاذ القرار في نادي الهلال كانت العامل الحاسم في تحول الوجهة نحو لندن، مستفيدين من معلومات استخباراتية رياضية دقيقة حول تحركات المنافسين في القارة العجوز".
وكشف الإعلامي السعودي، أن الهلال تلقى "نصيحة رياضية" من شخص موثوق، مفادها أن نادي روما الإيطالي بات قريبًا جدًا من إنهاء صفقة سامرفيل مقابل 50 مليون يورو فقط، مضيفًا: "هنا، تحركت الإدارة الهلالية بقوة لقطع الطريق على نادي العاصمة الإيطالية، حيث قدم الزعيم عرضًا (باذخًا) لا يمكن رفضه بقيمة 80 مليون يورو، بزيادة قدرها 30 مليون يورو عن العرض الإيطالي".
وتابع: "هذه القفزة المالية الضخمة جعلت وست هام يوافق فورًا، ولم تستغرق الإجراءات النهائية والتواقيع الأولية أكثر من ساعة زمنية واحدة لضمان توقيع "الجناح الهولندي الفاخر".