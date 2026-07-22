رفض "ابتزاز" برشلونة ونصيحة "غالية" حسمت الصفقة .. كواليس جديدة وراء تحول بوصلة الهلال نحو كريسينسيو سامرفيل!

كشف الإعلامي السعودي محمد البكيري، عن تفاصيل مثيرة أدت إلى تراجع إدارة نادي الهلال عن التعاقد مع النجم البرازيلي رافينيا، لاعب نادي برشلونة الإسباني، والتحول إلى استثمار ميزانية ضخمة في الجناح الهولندي سامرفيل رغم أن الزعيم كان قد رصد ميزانية ضخمة لإتمام هذه الصفقة.

وأشار البكيري في تغريدة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، إلى أن القصة بدأت عندما قدم الهلال عرضًا رسميًا بقيمة 80 مليون يورو إلى برشلونة، مع رغبة في إجراء تسوية تشمل انتقال البرتغالي جواو كانسيلو، المعار للفريق الكتالوني، بخصم 20 مليون يورو من القيمة الإجمالية، إلا أن رد الفعل من الجانب الإسباني كان غير متوقع وهدم جسور الثقة بين الطرفين.

وبحسب ما ذكره الناقد الرياضي محمد البكيري عبر حسابه الرسمي، فإن تسبب مغالاة لابورتا رئيس برشلونة في العرض المقدم للنادي الإسباني لكسب خدمات المحترف البرازيلي والبالغ 80 مليون يورو، أدى إلى توتر الأجواء، خاصة بعد أن طالب رئيس برشلونة برفع الصفقة إلى 100 مليون يورو.

هذا الطلب اعتبرته الإدارة الهلالية نوعاً من "الابتزاز" المالي الذي لا يتناسب مع القيمة الفنية المطلوبة، مما دفع "صناع القرار في بيت الزعيم" إلى إغلاق ملف رافينيا فوراً والبحث عن بديل عالمي بنفس الكفاءة وبسرعة قصوى.