"انظروا إلى إيفان توني وكينيونيس" .. سامي الجابر ينصح النصر باستبدال كريستيانو رونالدو!

الهلال كان قد تعادل مع النصر بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء على ملعب "الأول بارك"، إلا أن هذه النتيجة لم تخدم حظوظ الزعيم في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، لكنها أجلت احتفالية الغريم النصر باللقب للجولة الأخيرة من المسابقة.

المدافع الفرنسي محمد سيماكان تقدم أولًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، لكن بخطأ فادح من الحارس البرازيلي بينتو، أدرك الزعيم التعادل في الدقيقة 8+90 بهدف من النيران الصديقة.

هذا التعادل رفع رصيد النصر للنقطة 83 في صدارة جدول الترتيب، فيما يحل الهلال ثانيًا بـ78 نقطة، مع الوضع في الاعتبار أن الزعيم خاض مباراة أقل.

فيما تأجل تتويج النصر بلقب الدوري، إذ كان في حاجة للفوز، لحسم اللقب رسميًا قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.