هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
FBL-ASIA-C1-AIN-NASSRAFP
محمد سعيد

"احذر عندما تتكلم عن شخص عظيم مثله" .. أنجي بوسيتكوجلو يدخل في صدام مع إعلامي سعودي دفاعًا عن كريستيانو رونالدو!

كريستيانو رونالدو
أنجي بوستيكوجلو
العين
النصر
دوري أبطال آسيا النخبة

"لا يهمني تاريخه .. ماذا عن حاضره مع النصر؟!"

شهد المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة النصر السعودي والعين الإماراتي مشادات كلامية ساخنة، حيث لم تقتصر تداعيات الخسارة القاسية في دوري أبطال آسيا للنخبة على النتيجة الميدانية (4-0) فحسب.

وانبرى المدرب الأسترالي أنجي بوسيتكوجلو للدفاع بكل قوة عن قائد فريقه كريستيانو رونالدو، موجهًا رسالة شديدة اللهجة للمنتقدين.

  • صدام في المؤتمر الصحفي حول دور رونالدو

    فتحت الخسارة المذلة التي تعرض لها النصر أمام العين برباعية نظيفة في دوري أبطال آسيا للنخبة، أبواب الهجوم العنيف على الأسترالي أنجي بوسيتكوجلو، المدير الفني للعالمي، ولم يتوقف الأمر عند غضب الجماهير بل امتد ليشمل الإعلاميين الذين وجهوا سهام نقدهم نحو القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

    وخلال المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة، تعرض مدرب النصر إلى موقف محرج عندما دخل في نقاش حاد مع أحد الإعلاميين الذي سأله صراحة عن مدى مسؤولية الدون عن هذه الخسارة التاريخية، ليدافع المدرب الأسترالي بشراسة غير مسبوقة عن لاعبه المخضرم أمام الجميع.

    ووجه الإعلامي سؤاله قائلاً: "النصر لعب أغلب مبارياته بدون القائد كريستيانو رونالدو وكان يقدم كرة جميلة ونتائج جيدة، لكن مؤخرًا أصبح وجود رونالدو عبء على الفريق، حيث أن وجوده لا يقدم إضافة للفريق خصوصًا مع بداية المباراة، بماذا ترد؟".

    هذا السؤال أثار حفيظة المدرب السابق لتوتنهام، الذي بدا وكأنه كان ينتظر الفرصة لتفريغ شحنة الغضب الناتجة عن الخسارة برباعية أمام العين في الجولة الافتتاحية للمسابقة القارية، حيث اعتبر التلميح بأن رونالدو يمثل عبئًا أمرًا غير مقبول على الإطلاق في حساباته الفنية أو الشخصية.


    • إعلان
  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27Getty

    بوسيتكوجلو يرفض تحميل رونالدو المسؤولية

    رد أنجي بوسيتكوجلو جاء حازمًا وقويًا، حيث قال: "الموضوع لا يتعلق برونالدو وحده، كريستيانو لاعب عظيم وله تاريخ كبير، المسؤولية تقع على عاتقي أنا".

    وواصل المدرب الأسترالي دفاعه المستميت عن "صاروخ ماديرا" بلهجة تصاعدية قائلاً: "لا يجب أن تتحدث هكذا عن لاعب مثل رونالدو، لاعب أصبح مثالاً يحتذي به الجميع، كما يجب أن تكون حذرا عندما تقول أشياءً مثل ذلك عن شخص قدم الكثير من التضحيات لبناء مسيرته العظيمة والاستمرار في الملاعب حتى هذا العمر، إذا كنت تريد أن تهاجم فأنا أمامك".

    ولم يتراجع الإعلامي أمام رد المدرب، بل واصل التمسك بوجهة نظره التي تعتمد على مراقبة الأداء الحالي للفريق، ورد قائلاً: "أنا لا أتكلم عن ماضي رونالدو، أنا أتكلم عن الحاضر والذي نشاهده بأعيننا، هل يقدم رونالدو إضافة للنصر فعلًا".

    وتأتي هذه التساؤلات في ظل حالة من الجدل حول جدوى استمرار الاعتماد الكلي على رونالدو في التشكيل الأساسي، خاصة وأن البعض يرى أن رونالدو أصبح لاعبًا متكاسلًا ينتظر الكرة فقط دون تقديم مجهود بدني في الضغط أو المساعدة الدفاعية، وهو ما ظهر جلياً في مواجهة العين التي شهدت سيطرة كاملة للفريق الإماراتي.


  • اعتراف بالخطأ الفني وتبرير السقوط

    في تصريحات إضافية نقلتها مصادر إعلامية، أقر المدرب الأسترالي بأن الفريق لم يكن في يومه، حيث قال: "أعلن تحملي الكامل للخسارة الصعبة أمام العين، ولا أحمل اللاعبين أي مسؤولية عن النتيجة".

    وأوضح بوسيتكوجلو أن هناك عوامل خارجية أثرت على المردود البدني للاعبين، مشيرًا إلى أن النادي يعاني من جدول مزدحم للغاية، حيث أضاف: "نعاني من ضغط المباريات المزدحم في الفترة الحالية، وهو أحد أبرز أسباب صعوبة المواجهة وتأثيره على الأداء".

    وتابع المدرب الأسترالي حديثه بشفافية حول الانتقادات التي طالت الجهاز الفني، مؤكداً أن الجماهير لها الحق في الغضب، حيث قال: "الانتقادات الموجهة للفريق والجهاز الفني بعد هذه النتيجة تكون في محلها".

    وأكمل بوسيتكوجلو رؤيته حول دور القائد الفني في مثل هذه الأزمات: "المدرب يتحمل المسؤولية عندما تكون النتيجة بهذا الشكل، ولكن يتطلب علينا العمل ومراجعة الأخطاء في الاستحقاقات المقبلة. اللاعبون قدموا كل ما لديهم ولا أحمّلهم أي مسؤولية، كريستيانو رونالدو لاعب عظيم، والمسؤولية مسؤوليتي أنا فقط".

    ويرى المدرب أن هذا الإرهاق هو ما أدى إلى تراجع التركيز الذهني الذي استغله الخصم لتسجيل أربعة أهداف دون رد.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FBL-ASIA-C1-AIN-NASSRAFP

    سقوط مروع للنصر في الإمارات

    كانت خسارة النصر أمام العين الإماراتي بمثابة صدمة قوية للمتابعين، ليس فقط بسبب النتيجة، بل بسبب الطريقة التي استقبل بها الفريق الأهداف، فقد سجل حسين رحيمي هدفين وسفيان رحيمي هدفًا، قبل أن يختتم جيورجوس جياكوماكيس الرباعية في ليلة شهدت ضياع الهوية النصراوية تمامًا.

    وتسببت الأخطاء الفردية القاتلة وسوء التنظيم الدفاعي في فتح شوارع في ملعب الفريق السعودي، مما جعل الخصم الإماراتي يصل للمرمى بسهولة تامة، وهو الأمر الذي يراه الجابر يستوجب ثورة جماهيرية لتصحيح المسار قبل فوات الأوان في البطولة القارية.