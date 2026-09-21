‏قاعة المشاهير 17 - جاري لينيكر .. "الرجل النبيل" الذي جعل من قراءة اللعب فنًا

في بعض الأحيان يكمن فن اللاعب العالمي في معرفة كيفية إخفائه، في جعل ما هو غير طبيعي يبدو طبيعيًا، وما يمثل تعقيدًا هائلًا للآخرين يبدو بسيطًا. لقد كان جاري لينيكر ينتمي إلى هذه الفئة من الأبطال: لا حركات زائدة، ولا تنازلات من أجل الجماليات في حد ذاتها، ولا مبالغة أبدًا. ولكي يتألق، لم يكن يحتاج سوى بضعة أمتار، وغالبًا بضع ثوانٍ فقط، وأحيانًا لمسة واحدة فحسب.
كانت موهبته تكمن قبل كل شيء فيما يحدث قبل أن تصل الكرة إليه. كان لينيكر يراقب، ويستشعر، ويتحرك. وبينما كان الآخرون يتفاعلون مع اللعبة، بدا وكأنه قد قرأ مسبقًا كيف ستتطور. كان يمتلك سر مهاجمي منطقة الجزاء العظماء: نوع من الساعة الداخلية التي تسبق ساعة الجميع ببضع ثوانٍ. صفة كان من الصعب قياسها، بل ومن الأصعب تعليمها.
في العصور القديمة كانوا سيطلقون عليها "ars celare artem"، أي "فن إخفاء الفن"، وهو مفهوم عزيز على كوينتيليان. حوّله لينيكر إلى ما يشبه فلسفة كروية. لم يكن يمتلك القوة الساحقة التي كان يمتلكها كبار المهاجمين، ولا القدرة البهلوانية التي يتمتع بها الموهوبون، ولم يكن يحب المراوغة والتخلص من نصف الفريق، ونادرًا ما كان يسعى إلى الهدف المستحيل. كان يفعل شيئًا يبدو أبسط بكثير: كان يصل إلى حيث ستصل الكرة. قبل المدافع. قبل الحارس. وأحيانًا حتى قبل أن يقرر أحد زملائه تمريرها.
ونظرًا لروحه الرياضية وللأسلوب الذي جسّد به دور المهاجم، نال لقب "نبيل المرمى". فبدلًا من الصراع مع المدافعين، كان دائمًا يسعى للوصول أولًا.
ثم جاءت الأهداف: في وطنه، وفي إسبانيا، وحتى في الفصل الأخير الغريب من مسيرته في اليابان. فعل ذلك بقميص إنجلترا، وقبل كل شيء عندما كان المسرح يتّسع وتبدأ سيقان اللاعبين الآخرين في التعب. ستة أهداف في مونديال المكسيك 1986، وأربعة في مونديال إيطاليا 1990: عشرة أهداف في المجمل في كأس العالم، وهو إنجاز لم يبلغه أي إنجليزي قبله.