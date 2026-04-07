Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Vinicius-KimmichGetty/GOAL
Yosua Arya

ترجمه

يُقلِّل جوشوا كيميش من شأن خلافه مع فينيسيوس جونيور بينما يستعد بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يوزوا كيميش
فينيسيوس جونيور
ريال مدريد ضد بايرن ميونخ
ريال مدريد
بايرن ميونخ
دوري أبطال أوروبا

تحرّك جوشوا كيميش لتهدئة التوترات مع فينيسيوس جونيور مع سفر بايرن ميونخ إلى سانتياغو برنابيو لمواجهة ريال مدريد في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ويؤكد الدولي الألماني أنه لا توجد أي ضغائن عالقة عقب مواجهاتهما السابقة عالية الرهانات في أوروبا.

  • لا مجال للأحقاد

    وصل بايرن إلى العاصمة الإسبانية لخوض مواجهة ثقيلة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. وبينما سارع المشجعون إلى استحضار نصف نهائي 2024 — وتحديدًا حادثة بدا فيها فينيسيوس وكأنه يستفز كيميش بإسقاط الكرة أثناء تنفيذ رمية تماس — فإن المخضرم في صفوف بايرن يركز فقط على الحاضر. وقد هيمن سرد «الانتقام» على أجواء ما قبل المباراة، لكن الأجواء داخل معسكر الفريق البافاري لا تزال هادئة. ويدخل فريق فينسنت كومباني ملعب برنابيو ساعيًا للثأر من خيباته الأوروبية الأخيرة وحسم أفضلية مهمة في مباراة الذهاب أمام بطل أوروبا 15 مرة.

  • Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    مجرد جزء من اللعبة

    أكد كيميش بحزم أن الاحتكاك السابق مع المهاجم البرازيلي لم يكن سوى جزء من المناكفات التنافسية المعتادة. 

    وقال كيميش للصحفيين، بحسب ما نقلت بيلد: «يتم تضخيم الأمر أكثر مما ينبغي. بالطبع، يُعرف ريال مدريد أيضاً بمهاراته في إدارة المباراة. كان الوقت في صالح مدريد. وبناءً على ذلك، لدى كل طرف استراتيجياته الخاصة لتمرير الوقت وإهداره».

  • خطة كومباني لكبح ريال مدريد

    بينما ينصبّ التركيز غالبًا على المعركة التكتيكية، كان كومباني حريصًا على التأكيد أن بعض اللاعبين يمتلكون الجودة التي تمكّنهم من كسر حتى أفضل الخطط المُحكمة. وعندما سُئل عن احتمال مواجهة فينيسيوس وكيليان مبابي معًا، فضّل المدرب البلجيكي التركيز على التحدي الجماعي بدلًا من معضلات الاختيار الداخلية لدى مدريد.

    وقال كومباني موضحًا: "على هذا المستوى، كل فريق خطير. كل فريق يمكنه أن يصنع شيئًا مميزًا. قد تستقبل هدفًا، لكن يمكنك أيضًا تسجيل هدف. لا يمكنك أن تضع خطة لعب ضد ريال مدريد تُحيّد تمامًا جوداتهم الفردية. لهذا يأتي الجميع إلى مثل هذه المباريات. لكنني أؤمن أيضًا أنك لا تستطيع أن تُقصي تمامًا جوداتنا نحن من المباراة.

    "الأهم هو ألا تفقدوا رؤية ما أوصلكم إلى هنا في المقام الأول. غدًا، نحتاج إلى تركيز كامل على أصعب مباراة يمكن أن تخوضها في أوروبا، لكننا نريد أن نكون مركزين بنسبة 100 في المئة على كيفية الفوز وكيف نريد أن نفوز. أنا أريد ببساطة أن نفوز، وأن يكون الفريق بلا خوف ويُظهر ما يمكنه فعله."

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    ماذا يأتي بعد ذلك؟

    بعد مباراة صعبة أمام لوس بلانكوس، سيحوّل دي روتن تركيزه إلى المنافسات المحلية، حيث سيواجه سانت باولي في الدوري الألماني. ويحتل حالياً صدارة الترتيب، متقدماً بتسع نقاط على أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند. ثم سيستضيف ريال مدريد في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
الدوري الألماني
سانت باولي crest
سانت باولي
سانت باولي
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ