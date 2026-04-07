يُقلِّل جوشوا كيميش من شأن خلافه مع فينيسيوس جونيور بينما يستعد بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
لا مجال للأحقاد
وصل بايرن إلى العاصمة الإسبانية لخوض مواجهة ثقيلة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. وبينما سارع المشجعون إلى استحضار نصف نهائي 2024 — وتحديدًا حادثة بدا فيها فينيسيوس وكأنه يستفز كيميش بإسقاط الكرة أثناء تنفيذ رمية تماس — فإن المخضرم في صفوف بايرن يركز فقط على الحاضر. وقد هيمن سرد «الانتقام» على أجواء ما قبل المباراة، لكن الأجواء داخل معسكر الفريق البافاري لا تزال هادئة. ويدخل فريق فينسنت كومباني ملعب برنابيو ساعيًا للثأر من خيباته الأوروبية الأخيرة وحسم أفضلية مهمة في مباراة الذهاب أمام بطل أوروبا 15 مرة.
مجرد جزء من اللعبة
أكد كيميش بحزم أن الاحتكاك السابق مع المهاجم البرازيلي لم يكن سوى جزء من المناكفات التنافسية المعتادة.
وقال كيميش للصحفيين، بحسب ما نقلت بيلد: «يتم تضخيم الأمر أكثر مما ينبغي. بالطبع، يُعرف ريال مدريد أيضاً بمهاراته في إدارة المباراة. كان الوقت في صالح مدريد. وبناءً على ذلك، لدى كل طرف استراتيجياته الخاصة لتمرير الوقت وإهداره».
خطة كومباني لكبح ريال مدريد
بينما ينصبّ التركيز غالبًا على المعركة التكتيكية، كان كومباني حريصًا على التأكيد أن بعض اللاعبين يمتلكون الجودة التي تمكّنهم من كسر حتى أفضل الخطط المُحكمة. وعندما سُئل عن احتمال مواجهة فينيسيوس وكيليان مبابي معًا، فضّل المدرب البلجيكي التركيز على التحدي الجماعي بدلًا من معضلات الاختيار الداخلية لدى مدريد.
وقال كومباني موضحًا: "على هذا المستوى، كل فريق خطير. كل فريق يمكنه أن يصنع شيئًا مميزًا. قد تستقبل هدفًا، لكن يمكنك أيضًا تسجيل هدف. لا يمكنك أن تضع خطة لعب ضد ريال مدريد تُحيّد تمامًا جوداتهم الفردية. لهذا يأتي الجميع إلى مثل هذه المباريات. لكنني أؤمن أيضًا أنك لا تستطيع أن تُقصي تمامًا جوداتنا نحن من المباراة.
"الأهم هو ألا تفقدوا رؤية ما أوصلكم إلى هنا في المقام الأول. غدًا، نحتاج إلى تركيز كامل على أصعب مباراة يمكن أن تخوضها في أوروبا، لكننا نريد أن نكون مركزين بنسبة 100 في المئة على كيفية الفوز وكيف نريد أن نفوز. أنا أريد ببساطة أن نفوز، وأن يكون الفريق بلا خوف ويُظهر ما يمكنه فعله."
ماذا يأتي بعد ذلك؟
بعد مباراة صعبة أمام لوس بلانكوس، سيحوّل دي روتن تركيزه إلى المنافسات المحلية، حيث سيواجه سانت باولي في الدوري الألماني. ويحتل حالياً صدارة الترتيب، متقدماً بتسع نقاط على أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند. ثم سيستضيف ريال مدريد في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.