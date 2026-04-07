بينما ينصبّ التركيز غالبًا على المعركة التكتيكية، كان كومباني حريصًا على التأكيد أن بعض اللاعبين يمتلكون الجودة التي تمكّنهم من كسر حتى أفضل الخطط المُحكمة. وعندما سُئل عن احتمال مواجهة فينيسيوس وكيليان مبابي معًا، فضّل المدرب البلجيكي التركيز على التحدي الجماعي بدلًا من معضلات الاختيار الداخلية لدى مدريد.

وقال كومباني موضحًا: "على هذا المستوى، كل فريق خطير. كل فريق يمكنه أن يصنع شيئًا مميزًا. قد تستقبل هدفًا، لكن يمكنك أيضًا تسجيل هدف. لا يمكنك أن تضع خطة لعب ضد ريال مدريد تُحيّد تمامًا جوداتهم الفردية. لهذا يأتي الجميع إلى مثل هذه المباريات. لكنني أؤمن أيضًا أنك لا تستطيع أن تُقصي تمامًا جوداتنا نحن من المباراة.

"الأهم هو ألا تفقدوا رؤية ما أوصلكم إلى هنا في المقام الأول. غدًا، نحتاج إلى تركيز كامل على أصعب مباراة يمكن أن تخوضها في أوروبا، لكننا نريد أن نكون مركزين بنسبة 100 في المئة على كيفية الفوز وكيف نريد أن نفوز. أنا أريد ببساطة أن نفوز، وأن يكون الفريق بلا خوف ويُظهر ما يمكنه فعله."