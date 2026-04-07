يعتمد ريال مدريد في مباراة الذهاب من مواجهة ربع النهائي النارية في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ على مكافأة خاصة.
ترجمه
يُقال إن نادي بايرن ميونخ أراد منع ذلك في اللحظات الأخيرة! ريال مدريد يعتمد في المباراة على أرضه ضد بايرن ميونخ على مكافأة خاصة
حصل النادي الملكي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على إذن بإغلاق سقف ملعب سانتياغو برنابيو خلال مباراة مساء الثلاثاء (الساعة 21:00 في التغطية المباشرة). ويأمل ريال مدريد من ذلك في خلق أجواء أكثر حماسًا، إذ إن تشجيع الجماهير المضيفة سيكون، بفعل تغطية السقف، أعلى صوتًا في أرجاء الملعب الواسعة مما هو عليه أصلًا. ومن شأن الأجواء التي يصنعها 84 ألف متفرج في هذا الاستاد الأسطوري أن تصبح أكثر رهبة بالنسبة للضيوف القادمين من ميونيخ.
ووفقًا لتقارير إعلامية إسبانية، يُقال إن بايرن تقدّم حتى باستفسار لدى اليويفا لمنع إغلاق السقف واللعب بدلًا من ذلك بسقف مفتوح. غير أن نادي بايرن ميونيخ نفى لـSport1 أي طلب من هذا القبيل. وعلى أي حال، لم يكن من المرجح أن يحقق مثل هذا الطلب نجاحًا يُذكر، إذ إن اليويفا يترك عادة قرار اللعب بسقف مفتوح أو مغلق للأندية المضيفة.
إضافة إلى ذلك، هطلت أمطار غزيرة في مدريد قبيل انطلاق المباراة بقليل، ما يجعل إغلاق السقف منطقيًا أيضًا من منظور محايد.
- Getty Images Sport
ريال مدريد أسقط بايرن ميونخ عام 2024، تحت سقف مغلق، في وادي الدموع
بالمناسبة، في آخر زيارة لبايرن ميونخ حتى الآن إلى العاصمة الإسبانية مطلع مايو 2024، قرر ريال أيضًا إغلاق سقف الملعب. وقد نشر النادي الملكي صورة من تلك المباراة مساء الاثنين عبر منصة X.
حينها جلب السقف المغلق الحظ لريال. ففي إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/24، احتفل المدريديون بطريقة درامية بالتأهل إلى نهائي المسابقة. وبعد التعادل 2:2 في الذهاب، بدا في البداية أن البافاريين في طريقهم للتأهل عندما منح ألفونسو ديفيز التقدم لبايرن في الدقيقة 68. واستمر ذلك حتى قبيل النهاية، قبل أن يدرك خوسيلو التعادل في الدقيقة 88.
وبدلًا من اللجوء إلى وقت إضافي، تبخر حلم بايرن بالنهائي قبل نهاية الوقت الأصلي، إذ كان خوسيلو حاضرًا مجددًا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. المهاجم، الذي انتقل في الصيف التالي إلى الغرافة القطري، سجل هدف الفوز 2:1 لأصحاب الأرض وأرسل ريال إلى النهائي. وهناك تفوق الإسبان، كما هو معروف، بنتيجة 2:0 على بوروسيا دورتموند، ليتوجوا بالكأس ذات الأذنين للمرة الـ15 في تاريخهم.
بايرن ميونخ مرشَّح بشكل طفيف أمام ريال مدريد
في هذا العام يريد فريق المدرب ألفارو أربيلوا حصد لقب دوري أبطال أوروبا السادس عشر بكل تأكيد. وسيكون ذلك أكثر أهمية، إذ قد تكون المسابقة القارية الأرفع آخر فرصة متبقية لريال لتحقيق لقب هذا الموسم.
في كأس ملك إسبانيا خرج الفريق بشكل مفاجئ ومدوٍّ في منتصف يناير من دور الـ16 أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية، وفي الليغا، وبعد الخسارة المفاجئة 1:2 خارج الديار أمام المرشح للهبوط ريال مايوركا يوم السبت الماضي، يتخلف ريال قبل ثماني جولات من النهاية بسبع نقاط عن المتصدر برشلونة.
وبخاصة بسبب تاريخه الناجح في أهم بطولة أوروبية للأندية، تُمنح ريال فرصًا جيدة في قمة ربع النهائي، لكن بايرن يُعد المرشح الأوفر حظًا قليلًا نظرًا لحالته الفنية المذهلة. وقال مدرب بايرن فينسنت كومباني في المؤتمر الصحفي يوم الاثنين: "الأهم بالنسبة لي هو أن نكون بكامل تركيزنا على أصعب مباراة يمكن أن تخوضها في أوروبا. في ذهني أريد ببساطة أن نفوز، وأن لا يخاف الفريق هنا وأن يُظهر ما نستطيع فعله".
وفي مدريد يريد بايرن تأمين وضعية انطلاق جيدة لمباراة الإياب، التي تُقام يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل في ميونخ. وفي نصف النهائي ينتظر الفائز من هذه المواجهة إما حامل اللقب باريس سان جيرمان أو ليفربول، وبالتالي سيكون هناك في كل الأحوال عملاق آخر من عمالقة كرة القدم الأوروبية.
تشكيلتا بايرن ميونيخ وريال مدريد
تشكيلة ريال مدريد:
حراسة المرمى
أندري لونين
الدفاع
ترينت ألكسندر-أرنولد، أنطونيو روديغر، دين هويسن، ألفارو كاريراس
الوسط
فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، تياغو بيتارتش، أردا غولر
الهجوم
كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور
تشكيلة بايرن ميونخ:
حراسة المرمى
مانويل نوير
الدفاع
كونراد لايمر، دايوت أوباميكانو، جوناثان تاه، يوسيب ستانيشيتش
الوسط
جوشوا كيميش، ألكسندر بافلوفيتش - مايكل أوليسيه، سيرج غنابري، لويس دياز
الهجوم
هاري كين
- Getty Images Sport
بايرن ميونخ ضد ريال مدريد: آخر 5 مواجهات
التاريخ
المسابقة
المباراة
18 أبريل 2017
دوري أبطال أوروبا، ربع النهائي (مباراة الإياب)
ريال مدريد ضد بايرن ميونخ 4:2 بعد الوقت الإضافي
25 أبريل 2018
دوري أبطال أوروبا، نصف النهائي (مباراة الذهاب)
بايرن ميونخ ضد ريال مدريد 1:2
1 مايو 2018
دوري أبطال أوروبا، نصف النهائي (مباراة الإياب)
ريال مدريد ضد بايرن ميونخ 2:2
30 أبريل 2024
دوري أبطال أوروبا، نصف النهائي (مباراة الذهاب)
بايرن ميونخ ضد ريال مدريد 2:2
8 مايو 2024
دوري أبطال أوروبا، نصف النهائي (مباراة الإياب)
ريال مدريد ضد بايرن ميونخ 2:1