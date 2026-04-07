حصل النادي الملكي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على إذن بإغلاق سقف ملعب سانتياغو برنابيو خلال مباراة مساء الثلاثاء (الساعة 21:00 في التغطية المباشرة). ويأمل ريال مدريد من ذلك في خلق أجواء أكثر حماسًا، إذ إن تشجيع الجماهير المضيفة سيكون، بفعل تغطية السقف، أعلى صوتًا في أرجاء الملعب الواسعة مما هو عليه أصلًا. ومن شأن الأجواء التي يصنعها 84 ألف متفرج في هذا الاستاد الأسطوري أن تصبح أكثر رهبة بالنسبة للضيوف القادمين من ميونيخ.

ووفقًا لتقارير إعلامية إسبانية، يُقال إن بايرن تقدّم حتى باستفسار لدى اليويفا لمنع إغلاق السقف واللعب بدلًا من ذلك بسقف مفتوح. غير أن نادي بايرن ميونيخ نفى لـSport1 أي طلب من هذا القبيل. وعلى أي حال، لم يكن من المرجح أن يحقق مثل هذا الطلب نجاحًا يُذكر، إذ إن اليويفا يترك عادة قرار اللعب بسقف مفتوح أو مغلق للأندية المضيفة.

إضافة إلى ذلك، هطلت أمطار غزيرة في مدريد قبيل انطلاق المباراة بقليل، ما يجعل إغلاق السقف منطقيًا أيضًا من منظور محايد.