Getty Images
ترجمه
يُقال إن مانشستر يونايتد «حصل على فيران توريس على طبق من ذهب» في ظل خطط برشلونة لبيع المهاجم الإسباني
"الشياطين الحمر" في حالة تأهب بسبب التخفيضات الكبيرة في كامب نو
أفادت تقارير أن نادي برشلونة قد تواصل مع مانشستر يونايتد لعرض خدمات توريس عليه، وفقًا لموقع TEAMtalk. ويواجه النادي الكتالوني حاليًا وضعًا ماليًا صعبًا، ويبحث عن طرق مبتكرة لتقليص تكاليف الرواتب مع تمويل التعاقدات الجديدة. لا يعتبر اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً غريباً على شمال غرب إنجلترا، حيث قضى سابقاً عامين في مانشستر سيتي. ورغم أن توريس كان عنصراً فعالاً في تشكيلة هانسي فليك هذا الموسم - حيث سجل 16 هدفاً في جميع المسابقات - إلا أن المشاكل المالية التي يواجهها برشلونة قد تجعله لاعباً قابلاً للبيع.
- Getty Images Sport
القيود المالية تحدد استراتيجية البلوغرانا
يواصل برشلونة التعامل مع القيود المالية التي تؤثر على خططه في سوق الانتقالات. وتتعقد مساعي التعاقد مع لاعبين جدد مثل جوليان ألفاريز بسبب قيود الميزانية، مما يجبر النادي على التفكير في التخلي عن نجوم بارزين. وتدرك الإدارة في كامب نو أن توريس لا يزال يمثل رصيداً قيماً في سوق الانتقالات. ويعمل الوسطاء على البحث عن وجهات محتملة للاعب فالنسيا السابق، حيث يُقال إن توريس يتمتع بالمواصفات التي تتوافق مع متطلبات مانشستر يونايتد.
التأثير المتسلسل على راشفورد
قد يكون لانضمام توريس المحتمل إلى أولد ترافورد تداعيات كبيرة على مستقبل ماركوس راشفورد. ورغم أن أي صفقة تتعلق باللاعب الإسباني يتم التعامل معها بشكل منفصل، فإن تعدد أدواره في خط الهجوم قد يمنح مانشستر يونايتد المرونة اللازمة للموافقة على إعارة خريج أكاديميته مرة أخرى. كما لا يزال أرسنال في سباق التعاقد مع توريس، حيث يُعرف ميكيل أرتيتا بأنه معجب باللاعب منذ فترة طويلة. ومع ذلك، يُقال إن إدارة مانشستر يونايتد مهتمة بفكرة إعادة توريس إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لتعزيز هجوم الفريق.
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
قبل اتخاذ أي قرارات، سواء قبل كأس العالم أو بعده، سيظل «الشياطين الحمر» مركزين على أدائهم داخل الملعب. ويحتل فريق مايكل كاريك حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة من 31 مباراة، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط على أستون فيلا الذي يحتل المركز الرابع. وسيواجه الفريق فريق ليدز يونايتد في 13 أبريل.
في غضون ذلك، يظل توريس مع المنتخب الإسباني، الذي حقق مؤخرًا فوزًا مقنعًا بنتيجة 3-0 على صربيا قبل أن يواجه مصر في مباراة ودية أخرى يوم 31 مارس.