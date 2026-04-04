يرغب سيرهو جيراسي في مغادرة بوروسيا دورتموند الصيف المقبل، ويخطط لوداع دورتموند. هذا ما أوردته صحيفة «بيلد». ورغم أن عقد المهاجم البارز للفريق الأسود والأصفر يمتد حتى عام 2028، إلا أنه يرغب في تغيير مساره الرياضي بأي حال من الأحوال، والانتقال إلى نادٍ آخر في حال تلقيه عرضًا مناسبًا.
يُقال إن قرار الانتقال قد اتُخذ! سيرهو جيراسي يثير مفاجأة في صفوف بوروسيا دورتموند
ووفقًا لصحيفة «بيلد»، هناك اهتمام حقيقي بالمهاجم النجم البالغ من العمر 30 عامًا. ويقال إن فنربخشة إسطنبول وميلان وأندية من الدوري الإنجليزي الممتاز ومن السعودية تتابع أخبار اللاعب الغيني.
العيب بالنسبة لـ BVB: يُقال إن عقد جيراسي يحتوي على بند إنهاء يمكن تفعيله هذا الصيف اعتبارًا من يوليو مقابل 35 مليون يورو فقط. ومع ذلك، كان يُقال دائمًا أن هذا البند ينطبق فقط على الأندية الكبرى في أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي وليفربول.
وداع بوروسيا دورتموند: يبدو أن جيراسي يرغب في توقيع آخر عقد كبير له
منذ فترة طويلة، يظل بقاء جيراسي في دورتموند محل تساؤل كبير، على الرغم من عقده طويل الأمد. ترددت شائعات مرارًا وتكرارًا بأن شقيقه ومستشاره كارامبا غيراسي يريد أن يمنحه آخر عقد كبير في مسيرته. ولهذا السبب أيضًا، لم يكن الانتقال إلى السعودية مستبعدًا، حيث يُقال إن غيراسي يمكنه هناك مضاعفة راتبه السنوي في بوروسيا دورتموند (الذي يُقال إنه يبلغ تسعة ملايين).
لكن هذا الأمر أصبح الآن "أولوية ثانية" بالنسبة لغيراسي، على الرغم من أن شقيقه كان قد عرضه بالفعل في الصيف الماضي على أندية من الدوري السعودي للمحترفين. صحيح أن الانتقال إلى الصحراء ليس مستبعداً، لكن بعض الأندية الأوروبية التي ستلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قد اتصلت بالفعل بإدارة اللاعب الغيني. ويبدو أن جيراسي مدرج على "قائمة الرغبات" خاصةً في ميلان، لكنه ليس المرشح الوحيد للانتقال في الصيف.
يعد جيراسي أفضل هداف لدورتموند في الموسم الحالي. سجل 18 هدفاً وصنع ستة تمريرات حاسمة في 39 مباراة رسمية. في موسمه الأول مع بوروسيا دورتموند، سجل 34 هدفاً وصنع تسعة أهداف أخرى في 45 مباراة رسمية. في صيف 2024، انتقل من VfB شتوتغارت إلى بوروسيا دورتموند مقابل 18 مليون يورو فقط بموجب بند الخروج.
خليفة جيراسي في بوروسيا دورتموند: تم ذكر اسمين محتملين بالفعل
مع رحيل جيراسي الوشيك، يواجه فريق «الأسود والأصفر» والمدير الرياضي الجديد أولي بوك تحديًا كبيرًا جديدًا، على الرغم من التعاقد مع المهاجم فابيو سيلفا في الصيف الماضي. إلا أن اللاعب البرتغالي لم يثبت حتى الآن أنه هداف يمكن الاعتماد عليه (هدف واحد و5 تمريرات حاسمة).
ووفقًا لشبكة سكاي، يُعتبر النجم الألماني الصاعد نيكولو تريسولدي أحد المرشحين لخلافة جيراسي. ويخوض اللاعب الإيطالي الأصل حاليًا أفضل موسم في مسيرته التي لا تزال في بدايتها. فقد انتقل في الصيف الماضي من هانوفر 96 إلى كلوب بروج، ووقع هناك عقدًا حتى عام 2029، حيث حقق نجاحًا كبيرًا. في 48 مباراة رسمية، سجل حتى الآن 14 هدفاً وصنع خمس تمريرات حاسمة، كما خاض أول تجربة له في دوري أبطال أوروبا وأثبت مهارته هناك أيضاً (3 أهداف في 10 مباريات).
ووفقًا لشبكة Sky، يمكن التعاقد مع لاعب المنتخب الألماني تحت 21 عامًا مقابل مبلغ يتراوح بين 25 و30 مليون يورو. وهو مبلغ يمكن أن يتحمله بوروسيا دورتموند بسهولة بعد رحيل جيراسي.
كما أن التعاقد مع فيسنيك أسلاني من نادي هوفنهايم يبدو أمراً بديهياً. ووفقاً لصحيفة بيلد، فإن عقده (الذي يمتد حتى عام 2029) يتضمن بنداً للخروج بقيمة 30 مليون يورو. الميزة بالنسبة لـ BVB: حقق أسلاني انطلاقة كبيرة قبل عامين مع نادي SV Elversberg - والشخص الذي جلبه إلى هناك ومنحه فرصة آنذاك هو اليوم المدير الرياضي ومسؤول تخطيط التشكيلة في BVB: أولي بوك.
المشكلة: يبدو أن "نادي أحلام" أسلاني، برشلونة، يضع اللاعب المولود في برلين، الذي خسر مؤخرًا مع كوسوفو بشكل درامي أمام تركيا في تصفيات كأس العالم، على قائمته. "برشلونة مهتم جدياً في الوقت الحالي. كان هناك اتصال مع الكتالونيين"، قال مستشار أسلاني أيمن دهماني مؤخرًا لـ Erem News.
واصل أسلاني في هوفنهايم أداءه المتميز الذي أظهره في موسمه مع إلفرسبيرغ، وسجل 9 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة في 28 مباراة رسمية.
نيكولو تريسولدي: بيانات الأداء والإحصائيات
النادي المباريات الأهداف تمريرات حاسمة هانوفر 96 80 14 6 كلوب بروج 48 17 5