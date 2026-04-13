«لا أرتّب التشكيلة بناءً على مبالغ الانتقالات، بل بناءً على ما أراه»، قال هاو لموقع Chronicle Live في إشارة إلى الدقائق القليلة التي حصل عليها فولتماده ضد الإيغلز. ولم يُشرك ابن الـ24 عامًا إلا في الدقائق الأخيرة، وبعد وقت قصير من إدراك أصحاب الأرض التعادل عبر جان-فيليب ماتيتا، حين دخل بديلًا لهدّاف نيوكاسل ويليام أوسولا، ثم اضطر أيضًا إلى مشاهدة هدف فوز كريستال في الوقت بدل الضائع.

وسجّل فولتماده حتى الآن آخر أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز قبيل عيد الميلاد بقليل، حين أحرز ثنائية أمام تشيلسي. ومنذ ذلك الحين لم يُضِف في الدوري سوى تمريرتين حاسمتين. غير أنّ فولتماده نفسه لم يرغب في أن يصف حالته بأنها أزمة أداء.

وقال فولتماده مؤخرًا في مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونغ: «ألعب مع الماغبايز "في مركز مختلف تمامًا عما كان عليه في بداية الموسم"؛ "أعلم أنهم يربطونني بالأهداف، لكن لا يمكن مقارنة معدل تهديف مهاجم بمعدل لاعب وسط يلعب على بُعد 50 أو 60 أو 70 مترًا من مرمى الخصم"».

وأضاف فولتماده: «أنا "في الوقت الحالي نيك فولتماده مختلف تمامًا عما كنت عليه في بداية الموسم"»، مشيرًا بذلك إلى المركز الأكثر عمقًا بكثير الذي فرضه عليه هاو مع تقدم الموسم: «في الوقت الحالي ينبغي تقييم أدائي أكثر وفقًا لكيفية خوضي للالتحامات الثنائية أو تأميني للمساحات». ويبدو أن ذلك لم يعد يروق لهاو. فقد كان فولتماده قد جلس على دكة البدلاء طوال 90 دقيقة في كلتا مباراتي الإقصاء في ملحق دوري أبطال أوروبا أمام إف سي برشلونة (1:1 و2:7).