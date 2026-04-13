أجاب إيدي هاو على الأسئلة المتعلقة بجلوس نيك وولتيماده مجددًا على مقاعد البدلاء في نهاية الأسبوع الماضي خلال خسارة «الماجبيز» 1:2 أمام كريستال بالاس، بنبرة انتقادية واضحة تجاه لاعب المنتخب الألماني.
يُقال إن بايرن ميونخ يراقب الأمر عن كثب: هل يتصاعد وضع نيك فولتماده في نيوكاسل يونايتد؟
«لا أرتّب التشكيلة بناءً على مبالغ الانتقالات، بل بناءً على ما أراه»، قال هاو لموقع Chronicle Live في إشارة إلى الدقائق القليلة التي حصل عليها فولتماده ضد الإيغلز. ولم يُشرك ابن الـ24 عامًا إلا في الدقائق الأخيرة، وبعد وقت قصير من إدراك أصحاب الأرض التعادل عبر جان-فيليب ماتيتا، حين دخل بديلًا لهدّاف نيوكاسل ويليام أوسولا، ثم اضطر أيضًا إلى مشاهدة هدف فوز كريستال في الوقت بدل الضائع.
وسجّل فولتماده حتى الآن آخر أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز قبيل عيد الميلاد بقليل، حين أحرز ثنائية أمام تشيلسي. ومنذ ذلك الحين لم يُضِف في الدوري سوى تمريرتين حاسمتين. غير أنّ فولتماده نفسه لم يرغب في أن يصف حالته بأنها أزمة أداء.
وقال فولتماده مؤخرًا في مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونغ: «ألعب مع الماغبايز "في مركز مختلف تمامًا عما كان عليه في بداية الموسم"؛ "أعلم أنهم يربطونني بالأهداف، لكن لا يمكن مقارنة معدل تهديف مهاجم بمعدل لاعب وسط يلعب على بُعد 50 أو 60 أو 70 مترًا من مرمى الخصم"».
وأضاف فولتماده: «أنا "في الوقت الحالي نيك فولتماده مختلف تمامًا عما كنت عليه في بداية الموسم"»، مشيرًا بذلك إلى المركز الأكثر عمقًا بكثير الذي فرضه عليه هاو مع تقدم الموسم: «في الوقت الحالي ينبغي تقييم أدائي أكثر وفقًا لكيفية خوضي للالتحامات الثنائية أو تأميني للمساحات». ويبدو أن ذلك لم يعد يروق لهاو. فقد كان فولتماده قد جلس على دكة البدلاء طوال 90 دقيقة في كلتا مباراتي الإقصاء في ملحق دوري أبطال أوروبا أمام إف سي برشلونة (1:1 و2:7).
فولتيماده يجلس على دكة البدلاء في نيوكاسل لفترات أطول وبوتيرة متزايدة: سيناريوهات خطط لدى بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ؟
وأيضًا بسبب الوضع المتزايد صعوبةً الذي يعيشه مهاجم المنتخب الألماني، تكررت في الآونة الأخيرة وبوتيرة أعلى شائعات انتقال – بعضها كان لافتًا – حول فولتماده. وقيل إنه يظل مطروحًا ضمن بعض الخطط والأفكار سواء لدى بوروسيا دورتموند في حال رحيل سيرهو غيراسي، أو لدى بايرن ميونخ.
وكان بطل ألمانيا القياسي قد حاول بقوة ضم فولتماده في الصيف الماضي، لكنه في النهاية خسر السباق بسبب العرض الضخم القادم من نيوكاسل. ووفقًا لما ذكره موقع CaughtOffside فإن المسؤولين في زابنر شتراسه يواصلون متابعة وضع فولتماده في إنجلترا عن كثب، لا سيما أن رحيل لاعب الإعارة نيكولاس جاكسون يخلق فراغًا معينًا في مركز المهاجم خلف هاري كين الذي يُعد ثابتًا لا يمكن المساس به. غير أنه يبقى محل تساؤل ما إذا كان فولتماده يرغب في تقبل دور الملاحق في عمق الهجوم خلف كين أو جمال موسيالا أو سيرج غنابري. خصوصًا أن وضعه قد يتغير بشكل مفاجئ أيضًا في حال إقالة هاو المحتملة والمطروحة للنقاش.
كما أن أولويات بايرن في سوق الانتقالات تقع أساسًا في مكان آخر. إذ يُفترض تدعيم مركز الظهير الأيمن، إضافة إلى البحث عن بديل احتياطي للويس دياز على الجناح الأيسر. وبصرف النظر عن وضع فولتماده غير المُرضي حاليًا، يبدو من غير المرجح للغاية أن يرغب في إنهاء تجربته في إنجلترا بعد عام واحد فقط، وأن توافق “الماكبايز” على بيع مبكر بالنظر إلى قيمة الصفقة المرتفعة للغاية التي دُفعت في الصيف. ولتحقيق ذلك سيتعين على بطل ألمانيا القياسي دفع مبالغ كبيرة في حال تجدد محاولاته، ومع الاستراتيجية الجديدة للانتقالات التي يُفترض أن تقوم أكثر على الرشد الاقتصادي بدلًا من صفقات ضخمة مكلفة، يبدو هذا أكثر استبعادًا.
ناجلسمان يهاجم إيدي هاو بسبب مركز وولتيماده
بعد انتقاله في الصيف مقابل 75 مليون يورو من شتوتغارت إلى إيغلز، قدّم فولتمايده بداية لامعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأثار ضجة بتسجيله أربعة أهداف في أول خمس مباريات. ومنذ ذلك الحين لم يحرز سوى ستة أهداف أخرى في مختلف المسابقات لصالح الماغبايز، الذين يقدمون بدورهم موسمًا ضعيفًا.
بعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم السابق، يجد نيوكاسل نفسه الآن في منطقة وسط الجدول، في المركز الرابع عشر، بعدما تلقى 14 هزيمة في 32 مباراة. ومع نهاية موسم قوية ومع قليل من الحظ في نتائج المشاركات الأوروبية، لا يزال الانتقال إلى المنافسات الدولية ممكنًا.
وبالنسبة لفولتمايده أيضًا، ومع اقتراب كأس العالم، فإن نهاية موسم جيدة مع وقت لعب كبير ونجاحات تهديفية ستكون بمثابة بلسم للروح المحبطة. وقد تلقى في أواخر مارس كلمات دعم من مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان، الذي أعلن أن إعادة فولتمايده إلى المسار الصحيح تمثل أولوية.
ولم يستطع أن يمتنع أيضًا عن توجيه لمزة إلى زميله المدرب هاو، مؤكّدًا أن فولتمايده لا يتعين عليه في المنتخب الألماني أن يلعب بالطريقة نفسها كما على مستوى النادي. وقال ناغلسمان قبل المباراتين الوديتين ضد سويسرا وغانا: "لقد لعب كثيرًا في عمق الملعب، وعندما يدافع بعد ذلك كلاعب ارتكاز فإن المسافة إلى المرمى تكون طويلة. أستطيع أن أعد بأنه لن يكون معنا على بعد 80 مترًا من المرمى".
ناجلسمان يعزز موقف فولتماده ويفكّك الجدل السياسي حول أونداف
وأوفى مدرب المنتخب الألماني بوعده. فقد حصل فولتماده على حصص لعب جيدة في كلتا المباراتين الوديتين. ففي الفوز 4:3 على سويسرا دخل كأول بديل لكاي هافيرتس بعد 62 دقيقة، بينما اضطر دينيز أونداف المتألق إلى الجلوس على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة. وفي الفوز 2:1 على غانا سُمح لفولتماده باللعب 78 دقيقة في مركز رأس الحربة، ونال مرة أخرى الأفضلية على أونداف الذي سجل لاحقًا هدف الفوز.
وأثار ذلك جدلًا كبيرًا إلى حد ما في ألمانيا الكروية، وخلاله دعم ناغلسمان فولتماده بكلمات واضحة، لا سيما بعد مباراة سويسرا.
وقال ناغلسمان مدافعًا عن قراره: "نيك يملك لدينا معدلًا رائعًا، وفي نيوكاسل ليس وضعه سهلًا حاليًا. والآن لدي خيار: هل أعطي مزيدًا من الثقة لمهاجم من الطراز الرفيع وهو في قمة مستواه، من أجل استبعاد مهاجم آخر من الطراز الرفيع لا يكون في أفضل حالاته الآن؟ يمكننا أن نسأل بعض علماء النفس ماذا يقولون حول ذلك"، ثم وجّه حديثه مباشرة إلى أولئك العلماء أيضًا. فهم "على الأرجح سيقولون عكس ما أقوله": "هذه هي هواية علماء النفس الذين ليسوا في المنصب؛ أنهم يحبون دائمًا الادعاء بعكس ما يقوله جميع المدربين."
وبالنظر إلى كأس العالم في الصيف، أوضح ناغلسمان أيضًا الأهمية التي قد يمثلها هذا الشاب النحيل بطول 1.98 متر وذو المهارات الفنية. وقال: "أقول إنه من الحكمة أن يعود نيك فولتماده إلى المسار الصحيح معنا. الأمور لا تسير على ما يرام في نيوكاسل، ودينيز لديه أصلًا سلسلة تألق. سواء لعب اليوم أم لا، فلن يغيّر ذلك شيئًا في ثقته بنفسه هذا الأسبوع."
دينيز أونداف ونيك وولتيماده: بيانات الأداء والإحصاءات
اللاعب المباريات الأهداف التمريرات الحاسمة نيك فولتماده 49 11 5 دينيز أونداف 40 23 13