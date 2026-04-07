لا يتضح من التقرير لمدة كم سيوقّع كوناتي مع الريدز، غير أنه يبدو على الأقل مؤكداً أن ليفربول يستبق رحيل نجمه الدفاعي مجاناً. ففي النهاية كان بإمكان اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً مغادرة نادي الدوري الإنجليزي الممتاز مجاناً بسبب انتهاء عقده بنهاية الموسم.

وفي حال التمديد، فإن العديد من كبار الأندية الأوروبية التي ترددت في الأشهر الماضية أن لديها اهتماماً بضم كوناتي ستُخيّب آمالها أيضاً. وفي مقدمتها ريال مدريد الذي قيل إنه وضع قلب الدفاع على رأس قائمة رغباته.

وقد يفقد النادي الملكي هذا الصيف اثنين من ركائزه الدفاعية المخضرمة، دافيد ألابا وأنطونيو روديغر. ويُعد رحيل النمساوي شبه مؤكد نتيجة انتهاء عقده، أما بالنسبة للاعب الدولي الألماني، الذي ينتهي عقده أيضاً، فما زال مستقبله غير محسوم.