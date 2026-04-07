كما كتبت الصحيفة الفرنسية L'Equipe، يُقال إن المحادثات بين النادي واللاعب قد تكثفت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية. وبات الطرفان الآن غير بعيدين عن التوصل إلى اتفاق، ولم يتبقَّ سوى حسم التفاصيل الأخيرة.
يُقال إن الأندية الكبرى تتحرك بسرعة! ليفربول على ما يبدو على وشك تمديد عقد نجم الدفاع
لا يتضح من التقرير لمدة كم سيوقّع كوناتي مع الريدز، غير أنه يبدو على الأقل مؤكداً أن ليفربول يستبق رحيل نجمه الدفاعي مجاناً. ففي النهاية كان بإمكان اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً مغادرة نادي الدوري الإنجليزي الممتاز مجاناً بسبب انتهاء عقده بنهاية الموسم.
وفي حال التمديد، فإن العديد من كبار الأندية الأوروبية التي ترددت في الأشهر الماضية أن لديها اهتماماً بضم كوناتي ستُخيّب آمالها أيضاً. وفي مقدمتها ريال مدريد الذي قيل إنه وضع قلب الدفاع على رأس قائمة رغباته.
وقد يفقد النادي الملكي هذا الصيف اثنين من ركائزه الدفاعية المخضرمة، دافيد ألابا وأنطونيو روديغر. ويُعد رحيل النمساوي شبه مؤكد نتيجة انتهاء عقده، أما بالنسبة للاعب الدولي الألماني، الذي ينتهي عقده أيضاً، فما زال مستقبله غير محسوم.
يبدو أن بايرن أيضاً ضمن دائرة الاهتمام بالتعاقد مع كوناتي
في غضون ذلك، قيل أيضًا إن بايرن ميونخ كان ضمن الأندية المهتمة بكوناتي، لتفادي رحيلٍ محتمل لقائد الدفاع دايو أوباميكانو. غير أن الفرنسي مدّد عقده الآن مع بطل ألمانيا القياسي.
يلعب كوناتي مع الريدز منذ عام 2021، حين انتقل إلى ليفربول قادمًا من آر بي لايبزيغ مقابل 40 مليون يورو. وفي الموسم الجاري، كان تحت قيادة المدرب آرنه سلوت ضمن العناصر الأساسية باستمرار - وعلى مدار 42 مباراة في جميع المسابقات، سجل هدفين.
إبراهيم كوناتي في نادي ليفربول: بيانات الأداء 2025/26
المسابقة
المباريات
الأهداف
البطاقات الصفراء
الدوري الإنجليزي الممتاز
29
1
6
دوري أبطال أوروبا
8
1
-
كأس الاتحاد الإنجليزي
4
-
1
درع المجتمع
1
-
1