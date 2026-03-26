يُقارن بجمال موسيالا! لاعب يبلغ من العمر 15 عامًا رفض عرض بايرن ميونيخ وينضم الآن إلى صفوف الفريق الأول في أحد أندية الدوري الألماني المنافسة

منذ انتقاله إلى فريق يونيون، حقق غوتر تطوراً مذهلاً. وبعد أدائه المقنع مع فريق تحت 17 عامًا، تمت ترقيته إلى فريق تحت 19 عامًا. ومنذ بداية هذا الأسبوع، يتدرب مع الفريق الأول. ومن أجل الاندماج في فريق المدرب شتيفن باومغارت، رفض غوتر المشاركة في المباريات الدولية القادمة لفريق تحت 16 عامًا ضد إيطاليا. وفي مبارياته التسع السابقة مع فريق تحت 16 عامًا، سجل سبعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

يُعتبر غوتر أكبر موهبة ألمانية من مواليد عام 2010. وبسبب ذكائه الكروي ومهارته في المراوغة وحبه للتسجيل، يُقارن داخلياً في يونيون بجمال موسيالا، وفقاً لصحيفة بيلد. يقول المدير التنفيذي لشؤون الشباب لوتز موناك: "بفضل نقاط قوته الاستثنائية في المواجهات الهجومية الفردية وذكائه الكروي، يمكنه أن يخلق لحظات مميزة على أرض الملعب."

يحتفل غوتر بعيد ميلاده السادس عشر في 8 أبريل. ومن الناحية النظرية، سيكون بإمكانه المشاركة في الدوري الألماني اعتبارًا من ذلك التاريخ، وستكون أول فرصة له للعب هي المباراة خارج أرضه ضد 1. FC هايدنهايم في 11 أبريل. وبالتالي، لن يتمكن من أن يصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني: هذا الرقم القياسي يحمله يوسوفا موكوكو، الذي ظهر لأول مرة مع بوروسيا دورتموند في عام 2020 في اليوم التالي لعيد ميلاده السادس عشر.