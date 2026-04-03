يُعتبر جاك غريليش "التعاقد المثالي" لفريق ريكسهام هذا الصيف إذا حقق رايان رينولدز وروب ماك حلمهما باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

يرى باري أن الاهتمام الإعلامي الفريد الذي يحيط بملعب "رايسكورس جراوند" يجعله خيارًا جذابًا للاعبين الذين يزدهرون تحت أضواء الشهرة. وهو يعتبر جريليش جوهرة التاج في أي حملة توظيف مستقبلية.

وفي حديثه إلى BOYLE Sports، التي تقدم أحدث احتمالات كرة القدم، قال باري: "الارتباط بهوليوود يضفي جاذبية إضافية على النادي، وسيكون لدى اللاعبين اهتمام إضافي بالذهاب واللعب هناك. أعتقد بالتأكيد أنها ستكون قصة رائعة إذا تمكنوا من الصعود، وهذا من شأنه أن يغير اللاعبين الذين يستهدفونهم، لكن قد يكون الوقت مبكرًا جدًا بالنسبة لهم. جاك جريليش هو بالتأكيد التعاقد الهوليوودي لريكسهام. إذا تمكنوا من تحقيق ذلك، فسيكون التعاقد المثالي لهم."