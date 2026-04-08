بعد أن تأقلم بسلاسة مع الحياة في أليانز أرينا مسجلاً 23 هدفاً و18 تمريرة حاسمة هذا الموسم، يشعر دياز أن انتقاله إلى ألمانيا ارتقى بمسيرته إلى مستوى جديد. وأشاد بالوضوح التكتيكي والرابطة القوية داخل الفريق كعاملين ساهما في قدرته على تقديم أفضل ما لديه تحت الضغط على أكبر مسرح.

وبالحديث عن انتقاله وحالته البدنية الحالية، قال دياز لــESPN: "كان قرار الانضمام إلى بايرن هو الخيار الصحيح. أنا سعيد جداً وأستمتع بكل مباراة. أشعر بأنني بحالة رائعة، وأنا في وضع بدني جيد، وهذا يعني أنني جاهز لمساعدة الفريق. لدينا خطة واضحة، ونحن مجموعة مترابطة جداً، وهذا يظهر على أرض الملعب".