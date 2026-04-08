AFP
يؤكد لويس دياز أن الرحيل عن ليفربول إلى بايرن ميونيخ كان «الاختيار الصحيح» بعد فوز كبير في دوري أبطال أوروبا على ريال مدريد
الجناح الكولومبي يتألق في فوز كاسح
لعبت الصفقة البالغة 75 مليون يورو دورًا محوريًا في أول فوز قاري لبايرن على مدريد منذ عام 2012، مبررةً الاستثمار الكبير الذي قام به العملاق الألماني في يوليو. افتتح دياز التسجيل ليضع نغمة أداء مميز سجّل خلاله فريق فينسنت كومباني تسع تسديدات على المرمى وسيطر على إيقاع مباراة ربع النهائي. وتمتد مساهمته في العاصمة الإسبانية لمسيرة فردية رائعة، إذ قدّم خمس مساهمات تهديفية في آخر أربع مشاركات أوروبية له.
- AFP
تبرئة للاعب الريدز السابق
بعد أن تأقلم بسلاسة مع الحياة في أليانز أرينا مسجلاً 23 هدفاً و18 تمريرة حاسمة هذا الموسم، يشعر دياز أن انتقاله إلى ألمانيا ارتقى بمسيرته إلى مستوى جديد. وأشاد بالوضوح التكتيكي والرابطة القوية داخل الفريق كعاملين ساهما في قدرته على تقديم أفضل ما لديه تحت الضغط على أكبر مسرح.
وبالحديث عن انتقاله وحالته البدنية الحالية، قال دياز لــESPN: "كان قرار الانضمام إلى بايرن هو الخيار الصحيح. أنا سعيد جداً وأستمتع بكل مباراة. أشعر بأنني بحالة رائعة، وأنا في وضع بدني جيد، وهذا يعني أنني جاهز لمساعدة الفريق. لدينا خطة واضحة، ونحن مجموعة مترابطة جداً، وهذا يظهر على أرض الملعب".
إتقان الخطة التكتيكية في سانتياغو برنابيو
كان نجاح بايرن في مدريد نتيجة إعداد تكتيكي دقيق حيّد أصحاب الأرض، وفي الوقت نفسه أتاح لدياز استغلال المساحات في التحولات. ومع ذلك، ورغم الفوز، اعترف المهاجم بأن هناك شعورًا بفرصة ضائعة بشأن ضيق هامش تقدمهم قبل مباراة الإياب في بافاريا.
وبتحليل المباراة وتنفيذ استراتيجيتهم، أضاف دياز: "كنا قد حللنا ريال مدريد بالفعل، وجاءت اللقطة [الخاصة بالهدف الافتتاحي] تمامًا كما خططنا. شعرنا بمزيد من الارتياح كلما تقدمت المباراة، واستعدنا الكرة بشكل أكثر تكرارًا وسيطرنا على المباراة بصورة أفضل. هذا ما نحب أن نفعله. نحن سعداء جدًا، لكن يساورنا شعور بسيط بخيبة الأمل لأننا كان بإمكاننا تسجيل هدف أو هدفين إضافيين. قدمنا مباراة رائعة أمام خصم قوي جدًا."
- AFP
اشتدت المنافسة على الثلاثية في بافاريا
يعود بايرن إلى المنافسات المحلية بمواجهة خارج أرضه أمام سانت باولي وهو يتصدر بفارق مريح يبلغ تسع نقاط في البوندسليغا، لكن يتعين عليه الحفاظ على تركيزه مع اقتراب نصف نهائي كأس ألمانيا (DFB-Pokal) أمام باير ليفركوزن في 22 أبريل. وقبل تلك المواجهة الحاسمة في الكأس، يجب على دياز وزملائه إنهاء المهمة أمام مدريد لضمان مكان في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. إن الحفاظ على هذا المستوى النخبوي من الأداء أمر بالغ الأهمية للجناح وهو يضع نصب عينيه تحقيق ثلاثية تاريخية.