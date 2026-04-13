على الرغم من الطابع المفجع للهزيمة، رفض فابريغاس التركيز على جدول الدوري، مؤكداً أن أداء تشكيلته الشابة أمام أفضل فريق في القسم كان أكثر أهمية. وأبرز الإسباني شجاعة فريقه في تسديد 20 كرة على مرمى المتصدرين بوصفها دليلاً واضحاً على تطورهم التكتيكي السريع.

وفي حديثه إلى DAZN Italiaبعد صافرة النهاية، قال لاعب وسط أرسنال وتشيلسي السابق: «لا أعرف في أي مركز نحن في الجدول، لأنني لم أتحقق منه منذ بداية الموسم ولن أفعل ذلك الآن. فريقي أثبت مرة أخرى أنه شجاع ومتحمس، وحتى في الهزيمة أظهر شخصية. صحيح أننا ارتكبنا أخطاء، لكن هذا فريق شاب وقد واجهنا منافساً سيعاقبك على كل خطأ.

«أعتقد أن الحديث عن التكتيك اليوم ليس مستساغاً بالنسبة لي، لأننا تحدثنا على أرض الملعب. أحب النظر إلى الإحصاءات، وليس كثير من الفرق ينجح في تسديد 20 كرة على المرمى أمام إنتر. لو قلتَ لي قبل عامين إننا سننافس إنتر بهذا الشكل، لافترضت أننا نظمنا مباراة ودية، لكننا نقاتلهم على قدم المساواة».