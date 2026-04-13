AFP
ترجمه
يؤكد سيسك فابريغاس، مدرب كومو المطلوب بكثرة، أنه لم يكلف نفسه عناء النظر إلى جدول ترتيب الدوري الإيطالي منذ عام 2025
الشجاعة في الهزيمة
أهدر كومو فرصة تعزيز مكانه ضمن المراكز الأربعة الأولى بعد التفريط في تقدّم بفارق هدفين ليخسر 4-3 أمام متصدر الدوري إنتر. منحت أهداف أليكس فالي ونيكو باز بداية مثالية، لكن إنتر، بفاعليته المعهودة، عاد في النتيجة عبر ثنائيتين من ماركوس تورام ودينزل دومفريس. وتمثل هذه النتيجة المرة الأولى في تاريخ الدوري الإيطالي التي يخسر فيها كومو مباراة بعد أن كان متقدّمًا بفارق هدفين.
- Getty
متجاهلًا الترتيب
على الرغم من الطابع المفجع للهزيمة، رفض فابريغاس التركيز على جدول الدوري، مؤكداً أن أداء تشكيلته الشابة أمام أفضل فريق في القسم كان أكثر أهمية. وأبرز الإسباني شجاعة فريقه في تسديد 20 كرة على مرمى المتصدرين بوصفها دليلاً واضحاً على تطورهم التكتيكي السريع.
وفي حديثه إلى DAZN Italiaبعد صافرة النهاية، قال لاعب وسط أرسنال وتشيلسي السابق: «لا أعرف في أي مركز نحن في الجدول، لأنني لم أتحقق منه منذ بداية الموسم ولن أفعل ذلك الآن. فريقي أثبت مرة أخرى أنه شجاع ومتحمس، وحتى في الهزيمة أظهر شخصية. صحيح أننا ارتكبنا أخطاء، لكن هذا فريق شاب وقد واجهنا منافساً سيعاقبك على كل خطأ.
«أعتقد أن الحديث عن التكتيك اليوم ليس مستساغاً بالنسبة لي، لأننا تحدثنا على أرض الملعب. أحب النظر إلى الإحصاءات، وليس كثير من الفرق ينجح في تسديد 20 كرة على المرمى أمام إنتر. لو قلتَ لي قبل عامين إننا سننافس إنتر بهذا الشكل، لافترضت أننا نظمنا مباراة ودية، لكننا نقاتلهم على قدم المساواة».
مستقبلٌ نخبوِيٌّ يلوح في الأفق
تترك الهزيمة الضيقة كومو في المركز الخامس، لكن هرم إدارة النادي يظل واقعياً بشأن الاهتمام العالمي بمدربهم في أعقاب تأثيره التحويلي. وخلال مقابلة مع Rivista Undici في منتصف مارس/آذار، أقرّ رئيس كومو ميروان سوارسو بأن المستقبل الطويل الأمد للإسباني يُرجَّح أن يكون في قمة كرة القدم الأوروبية.
وبينما كان يتحدث عن مسار المدرب والتزام فابريغاس نفسه بعملية التعلّم الحالية، جاء ما يلي: "فابريغاس مهم جداً لنا حقاً، لكننا سنكون حمقى إن لم نعتقد أنه قد ينتقل يوماً ما إلى أرسنال أو برشلونة أو تشيلسي. إذا واصل الفوز معنا أو، على أي حال، مواصلة تحقيق النجاح - مع أنني لا أستطيع التحدث نيابة عنه - أعتقد أنه قد تكون لديه أحلام أكبر".
- Getty Images
تعريف ختام الموسم
يجب على فابريغاس وفريقه استعادة توازنهم سريعًا إذ يتوجهون إلى ساسولو هذا الجمعة في الدوري الإيطالي (سيري آ) قبل مواجهة أخرى عالية المخاطر أمام إنتر. وسيلتقي الفريقان مجددًا في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو في 21 أبريل، بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب. ومع تبقّي ست جولات فقط في الدوري، فإن قدرة كومو على الحفاظ على هذه العقلية الشجاعة في هاتين المواجهتين المتتاليتين أمام نخبة الفرق ستحدد ملامح حملتهم التاريخية.