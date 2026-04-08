اعترف مسؤولو دورتموند بأنهم يدققون بدقة في التعزيزات المحتملة لنافذة الصيف، مع وجود اسم سانشو في صدارة قائمة الأهداف. وبينما يحرص النادي على لمّ الشمل، تشير تقارير من سكاي ألمانيا إلى أن الجوانب المالية للصفقة لا تزال عقبة رئيسية في ظل دخل اللاعب السنوي الحالي البالغ 15 مليون جنيه إسترليني.

وفي حديثه عن استراتيجية النادي في الانتقالات واهتمامهم المحدد بالجناح، قال المدير العام لدورتموند لارس ريكن لصحيفة سبورت بيلد: «نحن ننظر حالياً إلى العديد من اللاعبين ونحللهم عن كثب. نتحقق مما إذا كانوا قادرين على جعلنا أفضل. نفعل ذلك مع جادون أيضاً».