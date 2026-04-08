يؤكد بوروسيا دورتموند اهتمامه بصفقة عودة جادون سانشو مع اقتراب منبوذ مانشستر يونايتد من دخول فترة الانتقال الحر
يخطط دورتموند للقاء ثالث مثير
يفكر النادي الألماني بجدية في التحرك لإعادة الدولي الإنجليزي إلى ملعب سيغنال إيدونا بارك عقب فترته الصعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويقضي سانشو حاليًا فترة إعارة في أستون فيلا، فيما تقترب مسيرته مع يونايتد من نهايتها بعد خمس سنوات من انتقاله البارز بقيمة 73 مليون جنيه إسترليني إلى أولد ترافورد. ورغم معاناته من غياب الاستمرارية في إنجلترا، لا تزال إدارة دورتموند متفائلة بأن العودة إلى أجواء مألوفة قد تساعد الجناح على استعادة مستواه الذي جعله ذات يوم أحد أكثر مهاجمي أوروبا إثارةً للرعب.
ريكن يؤكد استمرار تحليل اللاعبين
اعترف مسؤولو دورتموند بأنهم يدققون بدقة في التعزيزات المحتملة لنافذة الصيف، مع وجود اسم سانشو في صدارة قائمة الأهداف. وبينما يحرص النادي على لمّ الشمل، تشير تقارير من سكاي ألمانيا إلى أن الجوانب المالية للصفقة لا تزال عقبة رئيسية في ظل دخل اللاعب السنوي الحالي البالغ 15 مليون جنيه إسترليني.
وفي حديثه عن استراتيجية النادي في الانتقالات واهتمامهم المحدد بالجناح، قال المدير العام لدورتموند لارس ريكن لصحيفة سبورت بيلد: «نحن ننظر حالياً إلى العديد من اللاعبين ونحللهم عن كثب. نتحقق مما إذا كانوا قادرين على جعلنا أفضل. نفعل ذلك مع جادون أيضاً».
اختُتِمَتْ "حُلْمُ" يونايتد على نحوٍ مُحْزِن
كانت رحلة سانشو منذ رحيله في عام 2021 محفوفة بالصعوبات، إذ إن ما وصفه بنفسه بأنه "حلم تحقق" في يونايتد يبدو الآن متجهًا لأن ينتهي بصورة بائسة. وبعد معاناته في أول موسمين ونصف له في يونايتد، قدّم الجناح أداءً لافتًا خلال فترة إعارة إلى دورتموند، لكنه خيّب الآمال مجددًا في إعارة لاحقة إلى تشيلسي. كما أثبتت فترة إعارته الحالية إلى فيلا أنها صعبة أيضًا، إذ لم يسجل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا سوى هدف واحد وثلاث تمريرات حاسمة في 31 مشاركة هذا الموسم، منها 17 فقط كأساسي.
التسوية المالية هي مفتاح العودة
مع اقتراب سانشو من الأسابيع الأخيرة في عقده مع يونايتد، يتحول التركيز إلى ما إذا كان مستعدًا لقبول خفض كبير في راتبه لتسهيل عودته إلى ألمانيا. ويمنح إيمان دورتموند بقدراته طوق نجاة محتملًا لمهاجم أصبح شخصية هامشية في الدوري الإنجليزي الممتاز.