AFP
ترجمه
يؤكد أشرف حكيمي براءته بينما يتناول نجم باريس سان جيرمان إحالة قضيته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب
حكيمي يتناول قرار المحاكمة
كسر مدافع باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، صمته عقب قرار السلطات الفرنسية إحالته إلى المحاكمة. وقبيل إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لباريس سان جيرمان أمام ليفربول، سُئل الظهير عن التطورات القانونية الأخيرة المتعلقة بتحقيق يعود إلى مطلع عام 2023.
وبدا المغربي مستعدًا لأسئلة الصحفيين، إذ حافظ على هدوئه متمسكًا بموقفه الراسخ منذ فترة طويلة بشأن القضية. وقال حكيمي: "أعلم أن هذا الاتهام كاذب. أشعر بالهدوء، وأنا مركز على ما سيأتي، والباقي أتركه بين يدي محاميي ونظام العدالة".
- AFP
خلفية الادعاءات
تنبع القضية من حادثة وقعت في فبراير 2023، عندما توجهت شابة إلى مركز شرطة في نوجان-سور-مارن. وادّعت أنها تعرضت لاعتداء جنسي في منزل اللاعب في منطقة بولوني-بيانكور بضواحي باريس. ورغم أنها لم تتقدم في البداية بشكوى رسمية، فتح مكتب الادعاء تحقيقًا بسبب خطورة الادعاءات.
شهدت الإجراءات القانونية تقدمًا كبيرًا خلال الأشهر الأخيرة. فبعد فترة تحقيق استمرت ثلاث سنوات، أكد مكتب الادعاء في نانتير والفريق القانوني لحكيمي أن الدولي المغربي سيُحاكم بشأن هذه الاتهامات. وقد طُلبت المحاكمة رسميًا من قبل النيابة في أغسطس 2025 قبل الإحالة النهائية إلى المحكمة الجنائية في وقت سابق من هذا العام.
فريق الدفاع يسلّط الضوء على الأدلة المفقودة
جادل الفريق القانوني الذي يمثل المدافع، بقيادة المحامية فاني كولان، باستمرار بأن القضية تفتقر إلى أدلة موضوعية. وتؤكد هيئة الدفاع أن الاتهامات تستند بالكامل إلى شهادة لا تدعمها أدلة جنائية. وعلى وجه التحديد، أبرز ممثلوه أن المُدَّعية زُعم أنها رفضت الخضوع لفحوصات طبية واختبارات الحمض النووي التي كان من شأنها أن توضح ما حدث في تلك الليلة. وكان حكيمي قد صرّح سابقاً بأنه وضع نفسه بالكامل تحت تصرف السلطات، مقدّماً حمضه النووي وشهادته. وعلى مدار التحقيق الذي استمر لعدة سنوات، واصل باريس سان جيرمان دعم الظهير الأيمن، ما سمح له بالبقاء عنصراً أساسياً بشكل منتظم في التشكيلة الأساسية.
- AFP
التأثير على باريس سان جيرمان والحياة الشخصية
بالنسبة لحكيمي، كانت المعركة القانونية المستمرة عبئًا كبيرًا إلى جانب مسيرته البارزة في حديقة الأمراء. وعلى الرغم من موعد المحكمة الذي يلوح في الأفق، يظل حكيمي جزءًا حيويًا من تشكيلة لويس إنريكي. منذ انضمامه إلى العملاق الفرنسي في عام 2021، كان يقدم مستويات ثابتة، لكن هذه المحاكمة تمثل ظلًا كبيرًا يخيم على فترته في الدوري الفرنسي. في الوقت الراهن، يؤكد اللاعب أن تركيزه لا يزال منصبًا على أرض الملعب بينما يستعد فريقه القانوني للإجراءات المقبلة.