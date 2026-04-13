كسر مدافع باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، صمته عقب قرار السلطات الفرنسية إحالته إلى المحاكمة. وقبيل إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لباريس سان جيرمان أمام ليفربول، سُئل الظهير عن التطورات القانونية الأخيرة المتعلقة بتحقيق يعود إلى مطلع عام 2023.

وبدا المغربي مستعدًا لأسئلة الصحفيين، إذ حافظ على هدوئه متمسكًا بموقفه الراسخ منذ فترة طويلة بشأن القضية. وقال حكيمي: "أعلم أن هذا الاتهام كاذب. أشعر بالهدوء، وأنا مركز على ما سيأتي، والباقي أتركه بين يدي محاميي ونظام العدالة".