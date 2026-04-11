كشف سلوت أن المناقشات بشأن تجديد الفريق كانت قد بدأت بالفعل قبل وقت طويل من وصوله إلى ميرسيسايد، لكن نجاح ليفربول في الموسم الماضي غيّر توقيت تلك الخطط.

وقال سلوت، بحسب ما نقلت الغارديان: «هذا أحد الأمور التي نتفق عليها – ليس الآن، بل قبل عام ونصف». وأضاف: «من الطبيعي في كرة القدم أن تكون هناك دورات. أنا سعيد جداً لأن مو وروبّو عملا مع جميع الصفقات التي أبرمناها الصيف الماضي، لأنهم تمكنوا من رؤية ما يعنيه النادي لهم ومدى اجتهادهم في العمل».

وأضاف: «هذه عملية طبيعية في الأندية الناجحة، أو أي نادٍ، أن تكون هناك نهاية لدورة. هذا ليس شيئاً جديداً علينا. والشيء الرائع أننا ربما أجّلنا تلك الدورة بفضل الموسم الماضي».