Getty Images Sport
ترجمه
يؤكد آرني سلوت أن فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-25 «أجّل» عملية إعادة البناء، وأن الريدز كانوا قد بلغوا «نهاية الدورة» في حقبة يورغن كلوب
سلوت يعترف بأن ليفربول يدخل مرحلة انتقالية في نهاية الدورة
أقرّ سلوت بأن ليفربول يخوض نهاية مرحلة عقب الحقبة الناجحة للغاية تحت قيادة كلوب. وعلى الرغم من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، يعتقد المدرب الهولندي أن ذلك النجاح لم يؤجل سوى فترة انتقالية كانت حتمية، وهي تتبلور الآن في أنفيلد. وقد بات هذا التحول أكثر وضوحًا مع الرحيل الوشيك لشخصيات محورية. سيغادر آندي روبرتسون ومحمد صلاح هذا الصيف في انتقالين حرّين، لينضما إلى قائمة طويلة من اللاعبين المؤثرين الذين شكّلوا العمود الفقري لفريق كلوب المتوَّج بالألقاب.
- Getty Images Sport
سلوت يوضح سبب تغيّر الجدول الزمني لإعادة البناء
كشف سلوت أن المناقشات بشأن تجديد الفريق كانت قد بدأت بالفعل قبل وقت طويل من وصوله إلى ميرسيسايد، لكن نجاح ليفربول في الموسم الماضي غيّر توقيت تلك الخطط.
وقال سلوت، بحسب ما نقلت الغارديان: «هذا أحد الأمور التي نتفق عليها – ليس الآن، بل قبل عام ونصف». وأضاف: «من الطبيعي في كرة القدم أن تكون هناك دورات. أنا سعيد جداً لأن مو وروبّو عملا مع جميع الصفقات التي أبرمناها الصيف الماضي، لأنهم تمكنوا من رؤية ما يعنيه النادي لهم ومدى اجتهادهم في العمل».
وأضاف: «هذه عملية طبيعية في الأندية الناجحة، أو أي نادٍ، أن تكون هناك نهاية لدورة. هذا ليس شيئاً جديداً علينا. والشيء الرائع أننا ربما أجّلنا تلك الدورة بفضل الموسم الماضي».
هرم ليفربول الإداري متحد خلف المشروع طويل الأمد
على الرغم من تكبّد ليفربول 17 هزيمة هذا الموسم، يصرّ سلوت على أنه لا يزال يحظى بدعم قوي من المدير الرياضي ريتشارد هيوز ومجموعة المُلّاك «فينواي سبورتس غروب». وبحسب المدرب، ركّزت المناقشات مع قيادة النادي على فهم تحديات المرحلة الانتقالية بدلًا من إلقاء اللوم على النتائج المخيبة للآمال.
وقال سلوت موضحًا: «الأمر لا يتعلق بأن يقولوا كل يوم: "نحن ندعمك، نحن ندعمك". إنما يتعلق بالحديث عمّا نراه يحدث، وأحيانًا لا تكون هناك حاجة دائمًا لأن يقول أحد: "أنا أدعمك"، لكنك تستطيع أن تشعر بذلك الدعم. الجميع يرى ما يحدث أمام أعيننا ونحن جميعًا متفقون بشأن ما نراه. نحن بالتأكيد متفقون على ما نراه وعلى الأسباب وراء ذلك».
- AFP
ماذا يأتي بعد ذلك؟
يحتل ليفربول حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة من 31 مباراة، متأخرًا بست نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث. ويواجه فولهام في مباراته المقبلة قبل أن يوجّه اهتمامه إلى مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.