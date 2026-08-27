يويفا يلاحق إنفانتينو .. دعوى جنائية بشأن خطة فيفا "الملغاة" بشأن بيع كأس العالم

باشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراءات قانونية جنائية في سويسرا ضد الفيفا ورئيسه إنفانتينو، عقب اقتراح مثير للجدل تم التخلي عنه الآن، كان يقضي ببيع حصص تجارية في البطولات الكبرى لمستثمرين من القطاع الخاص.

وتكشف وثائق حصلت عليها BBC Sport أن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على وصول فوري إلى أدلة سويسرية حاسمة من أجل توجيه اتهامات ضد رئيس الفيفا المحاصر والمنظمة نفسها.

ويعود النزاع إلى استراتيجية سرية لنقل الحقوق التجارية لكأس العالم للرجال والسيدات، إلى جانب كأس العالم للأندية، إلى كيان جديد يُعرف باسم فيفا فوروارد إنتربرايز (FFE). ووفقاً للمرافعات القانونية للاتحاد الأوروبي، فإن إنفانتينو هندس هذا الهيكل لملء جيوبه الخاصة وإفادة مجموعة مختارة من الممولين الخاصين على حساب المجتمع الأوسع لكرة القدم العالمية.