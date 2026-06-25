"مؤامرة لتخريب المنتخب انتقامًا مني".. يونس محمود يفجر الجدل في العراق ويؤكد: ظنوا أننا سنخسر بالثمانية في كأس العالم

وبخصوص مشوار منتخب العراق في بطولة كأس العالم 2026؛ اعتبر رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم أن اللاعبين أظهروا إيجابيات عديدة، يجب البناء عليها.
وأضاف محمود: "اللاعبون قاتلوا فوق أرضية الملعب، وبذلوا كل ما في استطاعتهم؛ وهو أمر إيجابي يجب البناء عليه، للتطور مستقبلًا".
وأشار رئيس الاتحاد العراقي إلى أن القرعة لم تخدم منتخب بلاده؛ وذلك بالوقوع في مجموعة صعبة تضم فرنسا والنرويج، بالإضافة إلى السنغال.
وعن ذلك يقول محمود: "فرنسا هي بطلة العالم مع الأرجنتين، لقد فقدت لقب 2022 بـ(ركلات الجزاء) فقط، لذا لا اعتبر أنها خسرت؛ كما أن السنغال هي بطلة إفريقيا، والمنتخب النرويجي صعب للغاية".
وأكد يونس محمود على أن البعض ظن أن العراق، سيخسر بسبعة أو 8 أهداف ضد فرنسا والنرويج؛ لكن منتخب بلاده رد عليهم، بصموده فوق أرضية الملعب رغم الهزيمة.
* ملحوظة: السنغال حققت بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة؛ لكن الاتحاد القاري سحب اللقب منها ومنحه للمغرب، بسبب أحداث مباراة النهائية.