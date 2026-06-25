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Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa و محمود خالد

بعد التأهل رسميًا .. ناجلسمان يعترض على نظام كأس العالم: "يعاقبون ألمانيا بسبب الصدارة"!

ألمانيا
جوليان ناجلسمان
كأس العالم

ألمانيا تحسم التأهل إلى دور الـ32..

أعرب يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، عن استيائه من نظام جدولة مباريات كأس العالم 2026، مدعيًا بأن "المانشافت" يتعرض لمعاملة غير عادلة، وكأنه يُعاقب على صدارته للمجموعة الخامسة.

وأوضح ناجلسمان أن الفترة الزمنية القصيرة للغاية بين المباريات، تجعل طاقمه الفني التحليلي في سباق مع الزمن، ليبدي ضيقه من روزنامة المونديال.

  • المنتخب الألماني يحسم الصدارة

    وحسم منتخب ألمانيا، صدارة المجموعة الخامسة، بفارق مريح، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات، عقب قلب تأخرها أمام كوت ديفوار لفوز مثير بنتيجة (2-1)، في تورونتو.

    وبعد ضمان الصدارة، فإن المنتخب الألماني سيواجه أحد فرق المركز الثالث في المجموعات (A-B-C-D-F)، في بوسطن، يوم الإثنين 29 يونيو، إلا أن هوية المنافس لن تتحدد إلا بعد ختام مباريات دور المجموعات يوم السبت المُقبل.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "يعاقبوننا بسبب الصدارة"

    وطبقًا لذلك، فإن المنتخب الألماني لن يستطيع التعرف على منافسه في دور الـ32 من كأس العالم، قبل ختام مباريات السبت، في الوقت الذي سيلتقي به يوم الإثنين.

    وحول ذلك الأمر، الذي يعتبر كابوسًا لوجستيًا للجهاز الفني، الذي يتعين عليه أن يكون في سباق مع الزمن من أجل التحضير للمواجهة، قال ناجلسمان "لا أعتقد أنه من المثالي أن تُعاقَب على فوزك بصدارة المجموعة، لست من المعجبين بهذا الأمر. يمكن لأي شخص أن يتخيل أن هناك طرقًا أفضل من قضاء ليلة السبت بأكملها في مراجعة لقطات المباريات، فقط لتقديم معلومات عن المنافس للفريق يوم الأحد".

  • العمل خلف الكواليس

    وللتخفيف من ضيق فترة التحضير، بدأ الجهاز الفني بنشاط في عمليات استطلاع استباقية لعدة منافسين محتملين، وقام فريق التحليل بمراجعة العديد من المباريات، بشكل استباقي، لضمان عدم الوقوع في سيناريو مفاجئ.

    وعن هذا الأمر، قال ناجلسمان "لقد قسمنا المنافسين المحتملين إلى مجموعات، لقد شاهدتُ بعض المباريات، كما شاهد فريق التحليل لدينا بعضها. لقد شاهدنا جميعًا بالفعل، ثلاث أو أربع مباريات للمنافسين المحتملين. يمكننا العمل طوال الليل من حين لآخر، وهذا ليس بالأمر السيئ".

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ما قبل التأهل

    وعلى ملعب ميتلايف، الذي سيحتضن نهائي المونديال، يستعد المنتخب الألماني لختام مرحلة المجموعات، بملاقاة الإكوادور، في الحادية عشرة مساء اليوم، بتوقيت مكة المكرمة.

    وبينما ضمن منتخب ألمانيا، الصدارة، بقطع النظر عن النتيجة، فإن مقعد الوصافة سيشهد معركة شرسة على النحو التالي..

    * كوت ديفوار تحتاج لنقطة وحيدة أمام كوراساو، من أجل ضمان المركز الثاني.

    * الإكوادور لا بديل لديها عن الفوز ضد ألمانيا، مع انتظار فوز كوراساو على كوت ديفوار.

    * كوراساو التي تحتاج للفوز على كوت ديفوار، مع انتظار فوز ألمانيا على الإكوادور.

    ومن المرجح أن يستغل ناجلسمان، تأهل الألمان مبكرًا في إراحة بعض نجومه، بإجراء تغييرات في تشكيلته، من أجل التخفيف من الإجهاد، قبل جدول السفر المكثف إلى بوسطن.

    ويتربع المنتخب الألماني في صدارة المجموعة الخامسة، برصيد 6 نقاط، فيما تحل كوت ديفوار في الوصافة بـ3 نقاط، ثم تأتي الإكوادور بنقطة واحدة، بفارق الأهداف عن كوراساو "الأخيرة".

  • انتكاسة شلوتبيرك

    وتأثرت استعدادات المنتخب الألماني، للمرحلة الإقصائية، بغياب نيكو شلوتربيك، حيث أفاد الاتحاد الألماني لكرة القدم بأن فحص الرنين المغناطيسي، أثبت تعرض مدافع بوروسيا دورتموند، لإصابة في الرباط الداخلي في كاحله الأيسر، وهي إصابة عادة ما تستغرق حوالي شهرين للتعافي.

    وتلقى اللاعب الدولي، الذي خاض 29 مباراة دولية، العلاج في البداية، وحاول مواصلة اللعب، لكنه لم يتمكن من استكمال المباراة، وتم استبداله في الشوط الأول أمام كوت ديفوار، بعد أن اتضحت خطورة الإصابة.

    وقد قضى التشخيص على أي أمل في أن تكون الإصابة أقل خطورة، ما أكد حرمان ألمانيا من أحد أهم مدافعيها خلال الفترة المتبقية من كأس العالم.

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