يوفنتوس يصطاد من كأس العالم .. والهدف مرموش ونجم أمريكا ومهاجم الهلال

تسير عمليات التعاقدات الهجومية للبيانكونيري على عدة جبهات متوازية، حيث يطلب لوتشيانو سباليتي ضم مهاجمين جديدين، ولهذا السبب تعمل الإدارة، التي يقودها الآن جيوفاني كارنيفالي، على تلبية رغبته.

وقد بدأت منذ فترة المفاوضات حول عودة راندال كولو مواني، الذي عاد إلى باريس سان جيرمان بعد انتهاء فترة إعارته إلى توتنهام، ولم يتم التخلي عنها مع تغيير القيادة، في حين أن صفقة ألكسندر سورلوث لا تزال في حالة انتظار، حيث تم التوصل بالفعل إلى اتفاق مع اللاعب ولكن ليس مع أتلتيكو مدريد.

وبالتالي، تقيّم «السيدة العجوز» أيضًا الفرص التي قد تنشأ من بطولة كأس العالم، حيث أرسلت كشافين إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لتقييم الوضع عن قرب.

ووفقًا لعدد اليوم من صحيفة «توتوسبورت»، فقد برزت ثلاثة أسماء بالفعل.