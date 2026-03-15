شهدت مدينة أوديني تبادلًا لافتًا للكلمات بين مدرب يوفنتوس لوتشيانو سباليتي، الذي فاز على أودينيزي بنتيجة 1-0 في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري، والمعلق في قناة سكاي جيانكارلو ماروتشي. وكان موضوع الخلاف هو أداء لاعب يوفنتوس أندريا كامبياسو.
يوفنتوس وسباليتي والجدال مع ماروكي حول كامبياسو: "إذا استمع إليك، فلن يلعب بعد اليوم"
النكتة
في حواره بعد المباراة على قناة "سكاي"، سأل ماروكي: "كامبياسو يتحرك دائمًا في أرجاء الملعب. فهل المشاكل التي يسببها للخصوم أكثر أم تلك التي يسببها للمدرب؟"
فأجاب سباليتي قائلاً: "إذا لم يتجول في الملعب، فلن يلعب بعد الآن. إذا استمع إليك، فلن يلعب بعد الآن. من مصلحته أن يتجول في الملعب، لأنه بارع في لعب دور لاعب الوسط".
موسم كامبياسو
لعب كامبياسو حتى الآن 27 مباراة، وسجل 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في الدوري. ويضاف إلى ذلك 9 مباريات وتمريرة حاسمة واحدة في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في كأس إيطاليا، ليصبح المجموع 38 مباراة و3 أهداف و4 تمريرات حاسمة.
