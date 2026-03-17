يوفنتوس، نصيحة ماركيزيو: «تونالي هو الصفقة المثالية. بثلاثة تعاقدات جديدة وبوجود سباليتي، يمكننا العودة إلى طريق الانتصارات»

"تطور لوكاتيلي؟ بالنسبة لي، لم يكن ذلك بفضله وحده بل بفضل الفريق بأكمله. لم ينخفض مستواه أبدًا في الأداء، لكنه اضطر إلى التكيف مع نظام لعب مختلف. ومع ذلك، كان حتى قبل ذلك أحد لاعبي الوسط الأكثر استردادًا للكرة، وكان يغلق خطوط التمرير ويحمي الدفاع المتزعزع بشكل جيد جدًا. الآن تم ترتيب الفريق وأصبح لاعبو خط الوسط أكثر ثقة في التمرير ويلعبون بهدف إحداث الضرر. وقد سمح ذلك للوكاتيلي بالعودة ليكون خطيرًا أيضًا من خلال التمريرات الحاسمة لزملائه".

"لكن في الصيف، يجب على يوفنتوس تجديد العمود الفقري للفريق، فهذا هو ما ينقصه. نحتاج إلى مدافع قلب ليلعب بجانب بريمر، ولاعب مثل تونالي سيكون التعاقد المثالي لخط الوسط، ثم نحتاج إلى مهاجمكبير. الآن يتحدثون عن تجديد عقد فلاهوفيتش وأنا أقول، لماذا لا؟ سيكون من المثير للاهتمام رؤيته لموسم كامل مع سباليتي الذي يمكنه ترسيخه وجعله مهاجمًا حقيقيًا ليوفنتوس".

"سيكون تونالي هو التعاقد المثالي لأنه كان لاعباً قوياً بالفعل في ميلان، وقد طور مهاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولأنه إيطالي. ويجب أن يكون هناك إيطاليون في يوفنتوس. وفي هذا الصدد، يجب على دوري الدرجة الأولى الإيطالي وضع شروط: لا يعني ذلك أن الأجانب غير مطلوبين، ولكن يجب أن يكونوا ذوي جودة عالية".