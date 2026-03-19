يوفنتوس، محاولة للتعاقد مع سبينازولا لاعب نابولي

أفادت قناة "سكاي" بأن إدارة يوفنتوس قد أجرت بالفعل محادثات أولية بشأن احتمال عودة اللاعب المولود عام 1993، الذي سبق له ارتداء قميص يوفنتوس في الفترة من 2010 إلى 2012 مع فريق "بريمافيرا" حيث فاز ببطولة فياريجيو، وكذلك في موسم 2018/2019 مع الفريق الأول. حيث خاض 12 مباراة، وقدم تمريرة حاسمة لكريستيانو رونالدو في الديربي الذي انتهى بالتعادل 1-1 مع تورينو، وفاز بالدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي.





ثم تم بيعه إلى روما مقابل 6.7 مليون يورو بالإضافة إلى بطاقة لوكا بيليجريني (الذي يلعب حالياً في لاتسيو). بعد 5 سنوات مع الفريق الأصفر والأحمر، سجل 7 أهداف وصنع 21 تمريرة حاسمة في 151 مباراة وفاز بدوري المؤتمرات، وفي صيف 2024 انتقل مجانًا إلى نابولي، حيث خاض حتى الآن 65 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة، وفاز بلقب الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي مرة أخرى. دون أن ننسى 26 مباراة مع المنتخب الوطني الأول، مع 7 تمريرات حاسمة والفوز ببطولة أمم أوروبا في عام 2021. حتى اليوم، لم يعرض عليه نادي الرئيس أوريليو دي لورينتيس تجديد العقد الذي ينتهي في يونيو.







