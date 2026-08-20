رغم راتبه المرتفع: عملاق إيطالي يريد ماتيو ريتيجي .. ونجم الفريق ينذر بفشل الخطة!

ودخل ريتيجي بالفعل، ضمن اهتمامات يوفنتوس في يناير الماضي، وعاد اسمه إلى الواجهة في هذه الأيام، بعدما تعافى من إصابته بكسر في قصبة الساق، التي تعرض لها في إبريل الماضي، وعاد للتهديف أخيرًا، بثنائية في مرمى التعاون، ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويدرس كلٌ من المدير العام جيوفاني كارنيفالي، والمدير الرياضي أوتوليني (الذي يعرف ريتيجي منذ أيام جنوى)، تكاليف الصفقة، مدركين أن أي نادٍ في أوروبا، لا يمكنه أن يضمن للمهاجم الإيطالي، الراتب الذي يتقاضاه في دوري روشن السعودي، والذي يعادل 20 مليون يورو - صافية - في الموسم.

ورغم ذلك، فإن الأمل قائم في أن يبدي ريتيجي، الذي يرتبط بعقد مع القادسية حتى 2029، ترحيبًا بالعودة إلى الكالتشيو، وأن يكون مستعدًا لخفض راتبه، من أجل ارتداء قميص نادٍ عريق والعودة إلى دائرة اهتمام منتخب إيطاليا، بقيادة روبرتو مانشيني، أول من آمن به.