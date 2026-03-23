مانويل لوكاتيلي يعود إلى الحديث. كسر لاعب يوفنتوس صمته بعد المباراة المؤسفة ضد ساسولو التي أضاع فيها ركلة جزاء كان من الممكن أن تمنح البيانتشوني النقاط الثلاث. وبعد انضمامه إلى المنتخب الوطني، نشر لاعب الوسط رسالة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أقر فيها بمسؤوليته واعترف بخطئه، موضحاً أنه يركز الآن بشكل كامل على هدف الفوز بكأس العالم مع المنتخب الإيطالي.
يوفنتوس، لوكاتيلي يتحدث بعد إضاعة ركلة الجزاء: "أدرك مسؤولياتي، وعليّ أن أتعامل مع هذا الخطأ. والآن سنحقق الفوز بكأس العالم مع المنتخب الوطني"
"أدرك تمامًا ما هي مسؤولياتي، وأعلم أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع أي خطأ هي العمل بجدية أكبر.
أمامنا الآن بطولة كأس العالم لنفوز بها، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك. لنكن مركزين ومتحدين! هيا يا أزوري!"، هذه هي الرسالة التي أراد لاعب خط وسط يوفنتوس توجيهها إلى متابعيه.
اعتراف بالمسؤولية - بالنظر إلى الخطأ الذي ارتكبه ضد ساسولو - وفي الوقت نفسه دعوة لفتح صفحة جديدة، ومن خلال العمل الجاد، لتحقيق الهدف الأكبر: التأهل إلى كأس العالم القادمة التي ستقام بين يونيو ويوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. باختصار، إذا دعت الحاجة، قد يتقدم لوكاتيلي أيضًا أمام مرمى أيرلندا الشمالية لتسديد ركلة جزاء محتملة، تمامًا كما فعل في ختام الموسم الماضي عندما قاد فريقه إلى دوري أبطال أوروبا بركلة جزاء على أرض فينيسيا.
كان قرار تكليف لوكاتيلي بتنفيذ ركلة الجزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد فريق «الأسود والأخضر» قراراً صعباً إلى حد ما. وبصفته الركّاب المعيّن، فرض لاعب الوسط سلطته رغم أن يلدز وفلاهوفيتش كانا قد تقدما نحو نقطة الجزاء. وكان المهاجمان قد استلمّا الكرة للتسديد، لكن القائد نفسه أقنعهما بالعدول عن ذلك، بعد أن أيده سباليتي، وتولى المسؤولية بنفسه. لكن من على بعد 11 متراً، أذهله موريتش.
قائد يوفنتوس ولاعبأساسي في صفوف الفريق الأسود والأبيض كما في المنتخب الإيطالي، يمر اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بموسم ممتاز. وقد أعاده وصول سباليتي إلى قلب تشكيلة "السيدة العجوز"، حيث خاض هذا العام 39 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين. موسم أعاد فيه لوكاتيلي تألقه، وقد يؤدي قريبًا إلى تجديد عقده حتى عام 2030 مع زيادة راتبه إلى ما يزيد عن 4 ملايين يورو.
تحدث المدرب غاتوسو نفسه عن لاعب الوسط في مؤتمر صحفي، وأعاد الثقة به، على الرغم من الخطأ الأخير من ركلة الجزاء، والذي لم يكن الأول لليوفنتوس التي أخطأت مع ديفيد وييلدز ولوكاتيلي نفسه في ثلاث ركلات جزاء متتالية. "لوكاتيلي يقدم أداءً جيدًا للغاية. إنه شاب يلعب بقدرات بدنية وفنية رائعة. أنا سعيد لأنه لاعب استعاد مستواه ولديه ثقة كبيرة. يمكنه أن يساعدنا كثيرًا"، هذه كلمات المدرب، وهي شهادة تقدير إضافية في وقت صعب. ولكن، بعد انتهاء الدوري لبضعة أسابيع، كما أكد لوكاتيلي نفسه، الآن لا يبقى سوى التركيز على تصفيات كأس العالم، وهي موعد لا يجب إخفاقه.