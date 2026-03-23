Goal.com
مباشر
Gianluca Minchiotti

ترجمه

يوفنتوس، لوكاتيلي كان محبطاً: رسائل زملائه وسباليتي

اللحظة الصعبة التي يمر بها قائد يوفنتوس، الذي لعب دوراً سلبياً بإهداره ركلة الجزاء أمام ساسولو

تعيش مانويل لوكاتيلي لحظات مريرة بعد تعادل يوفنتوس وساسولو 1-1: فقد أضاع قائد «البيانكوني» ركلة جزاء حاسمة في الدقائق الأخيرة، مما كلف فريقه خسارة نقطتين بالغتي الأهمية في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.


تحمل لاعب الوسط على الفور مسؤولية الخطأ: كان مقتنعاً بقراره في لحظة الاختيار، لكنه بقي بعد ذلك مصدوماً بشدة لإهداره فرصة حاسمة. "كان محبطًا للغاية من النتيجة"، حسبما ورد في صحيفة توتوسبورت، لأنه كان يدرك أنه أهدر فرصة تاريخية. أمضى لاعب يوفنتوس رقم 5 يوم الأحد في صمت، بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي — حيث لم تخلو التعليقات من الهجمات — وقضى الوقت مع عائلته.


  • الدعم والمنتخب الوطني

    لكن الدعم من زملائه في غرفة الملابس لم يتأخر: من بيرين إلى بينسوغليو، وصولاً إلى غاتي وفلاهوفيتش وييلدز، احتشد الفريق بأكمله حول قائده. كما أبدى لوتشيانو سباليتي تضامنه، حيث أكد دعمه على الصعيد الخاص بعد أن دافع عنه علنًا: وحدة تامة داخل المجموعة.


    قد تمثل فترة توقف الدوري فرصة لفتح صفحة جديدة. ومن المتوقع أن يكون لوكاتيلي نجمًا بارزًا مع منتخبإيطاليا بقيادة جينارو جاتوزو في نصف نهائي تصفيات كأس العالم ضد أيرلندا الشمالية، ثم، كما نأمل، في النهائي ضد ويلز أو البوسنة: فرصة مهمة للرد وتأكيد الدور المركزي الذي احتله أيضًا مع المنتخب الإيطالي.


    واتساب: جميع التحديثات في الوقت الحقيقي! انضم إلى قناة واتساب الخاصة بـ CALCIOMERCATO.COM: انقر هنا



    • إعلان
الدوري الإيطالي
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
جنوى crest
جنوى
جنوى