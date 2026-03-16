يوفنتوس، لوكاتيلي الأفضل في أوروبا في أربع مواقف لعب

يتفوق قائد فريق «البيانكونيري» على العديد من نجوم أوروبا في إحصائيتين محددتين

فيما يتعلق بعدد التمريرات إلى الأمام وعدد الهجمات التقدمية (أي عدد المرات التي تسمح فيها الجري بالكرة بالاقتراب بشكل ملحوظ من منطقة الخصم)، يتفوق مانويل لوكاتيلي على فيتينها وفابيان رويز من باريس سان جيرمان، وعلى كيميش وبافلوفيتش من بايرن ميونيخ، وعلى مودريتش ورودري وبيدري. يعد قائد يوفنتوس من بين الأفضل في أوروبا وفقًا لهذه الإحصائية، التي نُشرت على الصفحة X لموقع الإحصاءات DataMb

في أول 8 مباريات من الدوري الحالي، مع تودور وبرامبيلا على مقاعد البدلاء، سجل لوكاتيلي متوسط 57.63 تمريرة ناجحة و25.75 تمريرة إلى الأمام. في المباريات الـ18 التالية مع لوتشيانو سباليتي، ارتفع متوسط التمريرات الناجحة إلى 75.33 في المباراة (+30%)، والتمريرات الأمامية إلى 36.72 (+43%)، وعدد مرات ظهوره ضمن أفضل "الممررين" في الثلث الأخير إلى 12. يلعب لوكاتيلي مع سباليتي في مركز أكثر تقدماً وبأسلوب أكثر هجومية. وفقًا لـ DataMb، يحتل لوكاتيلي المرتبة الأولى بين لاعبي خط الوسط في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى من حيث التمريرات التقدمية (التي تسمح بكسب أكثر من 9 أمتار في الملعب)، والتمريرات الأمامية، والتمريرات الطويلة، والتمريرات في الثلث الأخير من الملعب؛ والمرتبة الثالثة من حيث لمسات الكرة، والتمريرات المكتملة، والتمريرات القصيرة الناجحة؛ والمرتبة الرابعة من حيث المواجهات الفردية التي فاز بها. 

  • لاعب يوفنتوس المولود عام 1998 بحاجة إلى تحسين أدائه في إحصائيتين بالغتي الأهمية: التسديدات على المرمى والتمريرات الحاسمة. لا يزال اللاعب السابق في ميلان وساسولو يسدد قليلًا جدًا على مرمى الخصم (مرة واحدة كل ثلاث مباريات في المتوسط تحت قيادة سباليتي)، ولكن الأهم من ذلك، وفقًا لبيانات DataMb، أنه يحتل المرتبة 39 فقط في التمريرات الحاسمة (أكثر من 60٪ من لاعبي الوسط في أوروبا يتفوقون عليه). وبمقارنته باللاعبين الآخرين الذين شملتهم دراسة Gazzetta.it، التي تستند إلى إحصائيات DataMb، يحتل بيدري المرتبة 96.2، ورودري المرتبة 79، وفيتينها المرتبة 76، وبافلوفيتش المرتبة 51. ولا يضاهي لاعب يوفنتوس سوى مودريتش (المرتبة 36). 

