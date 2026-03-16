يوفنتوس، لوكاتيلي الأفضل في أوروبا في أربع مواقف لعب

فيما يتعلق بعدد التمريرات إلى الأمام وعدد الهجمات التقدمية (أي عدد المرات التي تسمح فيها الجري بالكرة بالاقتراب بشكل ملحوظ من منطقة الخصم)، يتفوق مانويل لوكاتيلي على فيتينها وفابيان رويز من باريس سان جيرمان، وعلى كيميش وبافلوفيتش من بايرن ميونيخ، وعلى مودريتش ورودري وبيدري. يعد قائد يوفنتوس من بين الأفضل في أوروبا وفقًا لهذه الإحصائية، التي نُشرت على الصفحة X لموقع الإحصاءات DataMb.

في أول 8 مباريات من الدوري الحالي، مع تودور وبرامبيلا على مقاعد البدلاء، سجل لوكاتيلي متوسط 57.63 تمريرة ناجحة و25.75 تمريرة إلى الأمام. في المباريات الـ18 التالية مع لوتشيانو سباليتي، ارتفع متوسط التمريرات الناجحة إلى 75.33 في المباراة (+30%)، والتمريرات الأمامية إلى 36.72 (+43%)، وعدد مرات ظهوره ضمن أفضل "الممررين" في الثلث الأخير إلى 12. يلعب لوكاتيلي مع سباليتي في مركز أكثر تقدماً وبأسلوب أكثر هجومية. وفقًا لـ DataMb، يحتل لوكاتيلي المرتبة الأولى بين لاعبي خط الوسط في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى من حيث التمريرات التقدمية (التي تسمح بكسب أكثر من 9 أمتار في الملعب)، والتمريرات الأمامية، والتمريرات الطويلة، والتمريرات في الثلث الأخير من الملعب؛ والمرتبة الثالثة من حيث لمسات الكرة، والتمريرات المكتملة، والتمريرات القصيرة الناجحة؛ والمرتبة الرابعة من حيث المواجهات الفردية التي فاز بها.