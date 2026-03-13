Goal.com
يوفنتوس، كيفيور يعود إلى الظهور: كيلي ليس لاعباً لا يمكن بيعه

كبديل لسينيسي، يوفنتوس يعيد التفكير في المدافع البولندي

يعمل يوفنتوس على رفع مستوى خط الدفاع الذي اعتبره لوتشيانو سباليتي أولوية. اللاعب الوحيد الذي يعتبر غير قابل للبيع هو جليسون بريمر، بينما لا يوجد أي لاعب آخر خارج السوق: ولا حتى لويد كيلي، الذي يقدره المدرب لقدرته على بناء الهجمات ولكنه قابل للتضحية في حال تلقي عرض مهم من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لا يفتقر إلى المعجبين.

ولتوخي الحذر، تسرع إدارة يوفنتوس في التعاقد مع ماركوس سينيسي، الذي سيصبح لاعبًا حرًا في يوليو بعد تجربته الإيجابية مع بورنموث. قدم يوفنتوس بالفعل عرضًا مكتوبًا، أقل من عرض أستون فيلا، لكن مكانة النادي قد تؤثر في اختيار المدافع الأرجنتيني، الذي يستعد لتوقيع أهم عقد في مسيرته المهنية وهو في سن 28 عامًا.

  • في الوقت نفسه، يراقب ماركو أوتوليني مسارات أخرى. الأسبوع الماضي، كما ورد في توتوسبورت، كان المدير الرياضي لبيانكونيري في البرتغال لمراقبة جاكوب كيويور، الذي يلعب اليوم في بورتو، وهو لاعب وسط أيسر يتمتع بخصائص مشابهة لكيلي وكان قد تابعه بيانكونيري في الماضي، في عهد جيونتولي. نشأ اللاعب البولندي في سبيتسيا ثم انتقل إلى أرسنال، لكنه لم يجد استمرارية في الدوري الإنجليزي (68 مباراة في ثلاث مواسم) واختار العودة إلى دراغوس، الذي استعاره مقابل مبلغ كبير مع التزام بالشراء بحوالي 23 مليون يورو.

    يقدر بورتو قيمته الآن بحوالي 35 مليون يورو، وهو رقم يتماشى مع ندرة المدافعين الأيسرين في السوق الدولية. عزز أوتوليني تقديره خلال مهمته في البرتغال: يمكن أن يصبح كيوور هدفًا ملموسًا، خاصة إذا غادر كيلي كونتينتاسا أو إذا تعقّدت عملية سينيسي.

