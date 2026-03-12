فرانسيسكو تشيكو كونسيكاو سيكون الرجل الذي سيقدم في المؤتمر الصحفي التحدي الذي ينتظر الفريق في الدوري يوم السبت، حيث سيواجه يوفنتوس فريق أودينيزي في فريولي. لماذا يتحدث هو؟ لأن النادي الأبيض قد اعتمد منذ فترة نظام التناوب بين لاعبيه في المؤتمرات الصحفية قبل المباريات.

لكن هناك ما هو أكثر من ذلك في هذا الاختيار، حيث أن البرتغالي أخيرًا له تأثير كبير على الفريق الذي يدربه لوتشيانو سباليتي (الذي لن يحضر المؤتمر الصحفي) في دوره، على الأقل في الدوري الإيطالي.

فبالنظر إلى الأرقام، فإن أداء لاعب بورتو السابق قد انفجر حرفياً ليصل إلى مستويات النجم الأكثر تألقاً في الفريق: كينان يلدز.