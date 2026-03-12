Goal.com
يوفنتوس، كونسيساو يتفوق على يلدز ولياو: إنه الأكثر "أوروبية" في تشكيلة سباليتي

فرانسيسكو تشيكو كونسيكاو سيكون الرجل الذي سيقدم في المؤتمر الصحفي التحدي الذي ينتظر الفريق في الدوري يوم السبت، حيث سيواجه يوفنتوس فريق أودينيزي في فريولي. لماذا يتحدث هو؟ لأن النادي الأبيض قد اعتمد منذ فترة نظام التناوب بين لاعبيه في المؤتمرات الصحفية قبل المباريات.

لكن هناك ما هو أكثر من ذلك في هذا الاختيار، حيث أن البرتغالي أخيرًا له تأثير كبير على الفريق الذي يدربه لوتشيانو سباليتي (الذي لن يحضر المؤتمر الصحفي) في دوره، على الأقل في الدوري الإيطالي. 

فبالنظر إلى الأرقام، فإن أداء لاعب بورتو السابق قد انفجر حرفياً ليصل إلى مستويات النجم الأكثر تألقاً في الفريق: كينان يلدز.

  • أرقام يلدز

    من المعروف منذ فترة طويلة أن اللاعب التركي هو العنصر الأساسي في يوفنتوس، ولكن ما كان يبدو غير متصور حتى قبل بضعة أسابيع هو أن كونسيكاو هو في الواقع على نفس المستوى. عند تحليل الإحصائيات الهجومية للاثنين، نجد أن الفارق في الإحصائيات النموذجية للاعبي الجناح (الهجمات المكتملة، التقدم بالكرة، والمراوغات الناجحة) ضئيل إن لم يكن معدومًا. 

    • الهجمات الناجحة في 90 دقيقة: يلدز 7.51، كونسيكاو 7.32
    • حركات التقدم خلال 90 دقيقة: يلدز 5.1 وكونسيكاو 4.83
    • التدريبات الناجحة في 90 دقيقة: يلدز 4.86 وكونسيكاو 4.83
    • محاولات المراوغة خلال 90 دقيقة: يلدز 7.8 وكونسيكاو 7.8
  • أكثر من لياو، إنه أفضل لاعب برتغالي في الدوريات الخمسة الكبرى

    بتوسيع نطاق التحليل والاستفادة من إحصائيات Data Mb، يتبين أن Conceicao يحقق أرقامًا أعلى من Rafael Leao على سبيل المثال، ولكن أيضًا من معظم اللاعبين البرتغاليين المشاركين في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا. 

    • التقدمات المكتملة خلال 90 دقيقة: الأول بـ 4.83 (الثاني البرتغالي بيدرو نيتو)
    • التدريبات الناجحة خلال 90 دقيقة: البرتغالي بـ 4.83 (2° البرتغالي بيدرو نيتو)
    • الهجمات الناجحة خلال 90 دقيقة: 1 مع 7.32 (2 البرتغالي بيدرو نيتو)
    • محاولات مراوغة خلال 90 دقيقة: 1 مع 7.8 (2 البرتغالي فيتينا من جنوة)
    • لمسات في منطقة الجزاء خلال 90 دقيقة: 2 مع 5.52 (1 غونسالو راموس)
    • التسديدات خلال 90 دقيقة: 2 مع 2.69 (1 غونسالو راموس)

  • الأكثر أوروبية، ينقصه الهدف

    في فترة يعتبر فيها كرة القدم الإيطالية في أزمة، وبطيئة وغير دولية بعد هزيمة الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، هناك נתونات تجعل كونسيكاو الأكثر "أوروبية" بين اللاعبين المتاحين لسباليتي. 

    في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، يحتل كونسيكاو المرتبة الثانية بين اللاعبين الذين يلعبون في نفس المركز، ويأتي خلف فيكتور مونوز فقط من حيث متوسط التسارع خلال 90 دقيقة بـ 1.38.

    لكن ما ينقصه ليصبح لاعبًا من الطراز الرفيع هو ما يعتبره كونسيكاو نفسه نقطة ضعفه: التهديف. "للوصول إلى مستوى أعلى، يجب أن أسجل المزيد من الأهداف"، قال بعد التعادل 3-3 مع روما. ومن هنا سيمر نموه المستقبلي ونمو يوفنتوس.

