تحدث فرانسيسكو كونسيكاو، لاعب الجناح الهجومي في يوفنتوس، في مؤتمر صحفي عشية مباراة الدوري التي ستخوضها «السيدة العجوز» غدًا مساءً في فريولي، على ملعب أودينيزي."الوحدة التي نتمتع بها هي أساس كل شيء، وبدونها يصعب تحقيق أي شيء" - هكذا استهل البرتغالي حديثه - "لقد أثبتنا بالفعل أننا نتمتع بهذه الوحدة مرات عديدة، ومن هنا يمكنك الفوز بالمباريات المتبقية وهذا ما يجب علينا فعله".
يوفنتوس، كونسيكاو: "الجميع يرغب في ضم برناردو سيلفا. أعرف ماذا سأقول له إذا طلب مني شيئاً"
"خلال الأسبوع، نعمل على كلشيء، وعلينا جميعًا أن نتحسن على الصعيد الفردي، وهذا ما فعلناه بالفعل. لدينا الآن مزيد من الوقت، ونعمل على التفاصيل التي يرى المدرب أننا بحاجة إلى تحسينها".
نادي أودينيزي
"أودينيزي فريق قوي، ويكون أقوى على أرضه. نحن نعلم أن لديهم هجومًا قويًا وأنهم فريق قوي، لكننا ذاهبون إلى أوديني من أجل الفوز".
برناردو سيلفا
"أعرف برناردو جيدًا، وأعلم أنه لاعب قوي جدًا، لكنني لم أتحدث معه بشأن هذا الأمر. لا أعرف ما إذا كانت يوفنتوس ترغب في التعاقد معه أم لا، لكن إذا سألني عن رأيي، فسأقول له إنها نادٍ عظيم، وأن الفوز هو المطلوب هنا، وأن جميع الفرق في العالم تتمنى ضم برناردو إلى صفوفها".
فلاهوفيتش
"دوسان لاعب قوي جدًا، والفريق يشعر بغيابه مثلما يشعر بغياب جميع اللاعبين المصابين الآخرين. حالته تتحسن باستمرار، ونأمل أن يعود بشكل جيد بعد تعافيه من الإصابة".
سباليتي
"لقد أضاف المدرب الكثير لنا، نحن نلعب بشكل جيد جدًا، ولدينا القدرات اللازمة لتقديم أداء أفضل، وعلينا أن نثبت ذلك. من الواضح أن الفريق يلعب بمرح وبشكل جيد، ونحن نحاول السيطرة على المباراة، وهذا ما يسعد جميع اللاعبين، ولا سيما المهاجمين. نحن نصنع العديد من الفرص، لكن علينا بذل المزيد من الجهد ومواصلة العمل لتحقيق الفوز في جميع المباريات".
تصفيات دوري أبطال أوروبا
"أراهن على يوفنتوس، أما البقية فلا يهمني من سيخرج، ما يهمني هو أن نكون نحن ضمن المتأهلين، ونحن نعمل من أجل ذلك. نحن نعلم أننا نمتلك الموهبة اللازمة للبقاء هناك، وعلينا أن نعمل بجد ونصل غدًا إلى هناك ونفوز بالمباراة. يجب أن نبقى في الصدارة لأننا نمتلك الموهبة اللازمة للبقاء هناك".
يتعرض لانتقادات شديدة
"هذا الأمر يجعلني أتطور، لأنك إذا كنت تلعب كرة القدم مع يوفنتوس، فإن النقد أمر طبيعي، وعليك أن تتعايش مع ذلك. أحاول أن أتطور من خلال النقد؛ وعندما يقولون لي إنني أبلي بلاءً حسناً، أشعر أنني أتمتع بالتوازن. هذا ليس مشكلة بالنسبة لي، فأنا أحاول كل يوم أن أقدم أداءً أفضل وأن أساعد الفريق بالأهداف والتمريرات الحاسمة، ولكن أيضاً في الدفاع، فعندما تكون الكرة في الثلث الأخير من الملعب، أكون دائماً محاطاً بمراقبة مزدوجة، وبالتالي يكون هناك لاعب آخر متحرراً. أعلم أن الأهداف والتمريرات الحاسمة مهمة، لكن هناك الكثير من الأمور المهمة للفريق التي ربما لا يلاحظها أحد".
يوفنتوس يتفوق على كومو وروما
"أعتقد أننا أقوى، وعلينا أن نثبت ذلك في المباريات المتبقية، وقد أظهرنا ذلك مؤخرًا. علينا أن نحافظ على هذا المستوى الثابت لنثبت أننا نستحق أن نبقى في هذا المركز".