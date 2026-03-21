يوفنتوس، قائمة اللاعبين المستدعين: فلاهوفيتش موجود! القرار بشأن زهغروفا

استدعى لوتشيانو سباليتي دوسان فلاهوفيتش للمشاركة في مباراة الليلة على ملعب أليانز ستاديوم بين يوفنتوس وساسولو، وهي مباراة ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي والمقرر إجراؤها في الساعة 20:45.





تتركز الأنظار على دوسان فلاهوفيتش الذي شعر ببعض الألم خلال التدريبات النهائية أمس، وخضع صباح اليوم للاختبار الحاسم لتحديد ما إذا كان سيتم استدعاؤه أم لا. يعود الصربي، المولود عام 2000، إلى قائمة اللاعبين المستدعيين لليوفنتوس بعد أكثر من 100 يوم: فقد غاب عن مباراة كالياري في 29 نوفمبر الماضي.





يعود اللاعب رقم 9 في يوفنتوس، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو ويخوض مفاوضات معقدة للغاية لتجديد العقد (مع النظر أيضًا في أي عروض أخرى محتملة)، إلى تشكيلة سباليتي، بعد أن سجل حتى الآن 17 مباراة و6 أهداف و2 تمريرات حاسمة و874 دقيقة على أرض الملعب.







