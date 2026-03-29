Gianluca Minchiotti

يوفنتوس، قائمة اللاعبين الأساسيين بالنسبة لسباليتي: اللاعبون غير القابلين للبيع في التشكيلة الحالية، ورغباته في سوق الانتقالات

يمتلك مدرب يوفنتوس قائمة من اللاعبين في التشكيلة الحالية لن يتخلى عنهم أبدًا. أما بالنسبة لسوق الانتقالات...

لو كان الأمر متروكاً للوتشيانو سباليتي وحده، لما كان سوى تسعة لاعبين من التشكيلة الحالية سيصعدون على متن آلة الزمن الخاصة بيوفنتوس التي ترغب في محاولة العودة إلى طريق الانتصارات في المستقبل القريب. هؤلاء هم «اللاعبون الأساسيون» في نظر مدرب سيرتالدو: لا أحد من الحراس الحاليين، واثنان من المدافعين، وأربعة من لاعبي الوسط، وثلاثة من المهاجمين.


وبالترتيب، نحن نتحدث عن غليسون بريمر، بيير كالولو، أندريا كامبياسو، مانويل لوكاتيلي، خفرين ثورام، ويستون ماكيني، فرانسيسكو كونسيكاو، دوسان فلايوفيتش وكينان يلدز.


هذا بالطبع لا يعني أن جميع اللاعبين الآخرين سيتم التخلي عنهم، لأن هناك العديد من المتغيرات بين أفكار سباليتي وتشكيلة يوفنتوس في موسم 2026-27: التأهل إلى دوري أبطال أوروبا القادم أولاً وقبل كل شيء، والذي سيتوقف عليه وضع سوق الانتقالات القادم لليوفنتوس، ثم أفكار النادي، وفرص السوق التي ستنشأ، ورغبة اللاعبين. في النهاية، من المحتمل أن يبقى العديد من اللاعبين "غير الأساسيين" في كونتيناسا، ونحن نتحدث عن لاعبين مثل كارلو بينسوجليو، وفيديريكو غاتي، ولويد كيلي، وفابيو ميريتي، وجيريمي بوغا.


أما مستقبل ميشيل دي جريجوريو، وماتيا بيرين، وإميل هولم، وخوان دافيد كابال، وتيون كوبمينيرز، وفاسيلي أدزيتش، وفيليب كوستيتش، وإدون زيغروفا، وأركاديوس ميليك، ولويس أوبيندا، وجوناثان ديفيد، فهو أكثر غموضاً.

  • هل ستأتي العرض الذي لا يمكن رفضه؟

    وفي الوقت نفسه، من الواضح أيضًا أنه حتى بين اللاعبين «الأساسيين»، قد يكون هناك بعض العناصر التي يمكن التخلي عنها في حال تلقي عروض تعتبرها الإدارة والملكية لا يمكن رفضها. على سبيل المثال: ماذا سيحدث في حالة تلقي عرض بقيمة 70 مليون يورو لضم بريمر؟ أو عرض بقيمة 80 مليون يورو لضم كونسيكاو؟على أي حال، ستبذل يوفنتوس كل ما في وسعها لإرضاء سباليتي، تاركةً تحت تصرفه النواة الأساسية من اللاعبين الذين يعتبرهم ضروريين لمواصلة مغامرته في كونتيناسا، ولجعلها، إن أمكن، ناجحة في المدى القصير.

    إلى جانب هؤلاء «اللاعبين الأساسيين» الموجودين بالفعل، وكل منهم في وضع خاص به (فلاهوفيتش، على سبيل المثال، يقترب عقده من الانتهاء، وهو يتفاوض حالياً على تجديده)، هناك أيضاً من يعتبرهم سباليتي «مشتريات أساسية». يريد المدرب السابق للمنتخب الوطني إضافة الجودة والخبرة بشكل أساسي، ولهذا السبب يعمل مع النادي على إعداد قائمة بالأهداف التي تستوفي هذه الخصائص.


    الأسماء كثيرة، وقد قدمنا لكم قائمة بها في الأيام الماضية، وهي قائمة تركز في الوقت الحالي (نظراً لأن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لا يزال موضع شك كبير) بشكل أساسي على الخبرة التي لا تكلف شيئاً. وبالتالي: زيكي سيليك، مواليد 1997؛ ليوناردو سبينازولا، مواليد 1993؛ فرانك كيسي، مواليد 1996؛ ماركوس سينيسي، مواليد 1997؛ زافير شلاغر، مواليد 1997؛ لورينزو بيليجريني، مواليد 1996؛ أنطونيو روديجر، مواليد 1993؛ برناردو سيلفا، مواليد 1994؛ روبرت ليفاندوفسكي، مواليد 1988؛ ليون جوريتزكا، مواليد 1995. عملياً فريق كامل، وجميعهم أسماء تفكر فيها يوفنتوس وتدرسها. مع إضافة الحارس: أليسون بيكر، مواليد 1992، الذي ينتهي عقده بعد عام.


  • تشكيلة يوفنتوس الحالية وفقاً لسباليتي: اللاعبون الأساسيون وغير الأساسيين

    حراس المرمى

    غير أساسيين

    ميشيل دي جريجوريو

    ماتيا بيرين

    كارلو بينسوغليو


    المدافعون

    لا غنى عنهم

    غليسون بريمر

    بيير كالولو

    أندريا كامبياسو


    غير أساسيين

    إميل هولم

    فيديريكو غاتي

    لويد كيلي

    خوان دافيد كابال


    لاعبو الوسط

    لا غنى عنهم

    مانويل لوكاتيلي

    خفرن ثورام

    ويستون ماكيني


    غير أساسيين

    تون كوبماينرز

    فاسيلي أدزيتش

    فيليب كوستيتش

    فابيو ميريتي


    المهاجمون

    لا غنى عنهم

    فرانسيسكو كونسيكاو

    دوسان فلايوفيتش

    كينان يلدز


    غير أساسيين

    إيدون زيغروفا

    جيريمي بوغا

    أركاديوس ميليك

    لويس أوبيندا

    جوناثان ديفيد


