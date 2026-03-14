يوفنتوس، في غياب فلاهوفيتش في أوديني: معضلة الهجوم: يلدز في مركز المهاجم الوهمي، قضية ديفيد، سلاح بوغا، ثقة سباليتي وشكوكه

استعداداً لمباراة الليلة على ملعب أودينيزي، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي، لم يستدع لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، المهاجم دوسان فلاهوفيتش؛ حيث لم يتعافى المهاجم الصربي تماماً بعد، ومن المتوقع عودته في الجولة المقبلة، عندما يواجه «البيانكونيري» فريق ساسولو.

في المقابل، يعود أركاديوس ميليك إلى التشكيلة. لم يتم استدعاء المهاجم البولندي هذا الموسم سوى مرتين، في 20 و27 ديسمبر، للمباريات ضد روما وبيزا، لكنه بقي دائمًا على مقاعد البدلاء.

بالنظر إلى استمرار غياب فلاهوفيتش، كيف سيكون تشكيل هجوم يوفنتوس في أوديني؟ قد يكون الحل هو تشكيل 4-2-3-1: بيرين؛ كالولو، بريمر، كيلي، كامبياسو؛ لوكاتيلي، ثورام؛ كونسيكاو، ماكيني، بوغا؛ يلدز. المدرب: سباليتي.

لكن ليس مستبعداً تماماً أن يختار سباليتي في النهاية حلاً أكثر تحفظاً، بإعادة ديفيد إلى مركز المهاجم، على الرغم من خيبة الأمل من أدائه في مباراة الأسبوع الماضي ضد بيزا. خلف الكندي سيلعب يلدز، ماكيني وكونسيكاو، مع بقاء بوغا على مقاعد البدلاء.

ولكن لنلقِ نظرة تفصيلية على وضع كل مهاجم من مهاجمي السيدة العجوز.