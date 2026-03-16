Vlahovic JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

يوفنتوس، فلاهوفيتش يستعد لمواجهة ساسولو: آخر الأخبار من ملعب كونتيناسا

بعد أن غاب عن مباراة أوديني كإجراء احترازي، يقترب المهاجم الصربي من العودة

الأخبار الواردة من مقر يوفنتوس تبعث على ارتياح مشجعي النادي. خلال اتصال مباشر مع قناة «سكاي سبورت»، استعرض المراسل في تورينو باولو أغيمو الحالة البدنية لدوسان فلاهوفيتش، ملمحاً إلى أن عودة المهاجم الصربي أصبحت وشيكة.

وفقًا للتقارير، فإن فلاهوفيتش جاهز أخيرًا للعودة إلى قائمة اللاعبين المستدعين. "فلاهوفيتش جاهز، وسيكون موجودًا هذه المرة أخيرًا"، أوضح أغيمو. من المتوقع أن يُدرج المهاجم في قائمة اللاعبين المتاحين للمباراة ضد ساسولو، على الرغم من أنه سيبدأ على الأرجح من مقاعد البدلاء ولن يتم تقييم إمكانية إشراكه إلا أثناء سير المباراة.

  • يعمل اللاعب رقم 9 في يوفنتوس منذ عدة أسابيع الآن مع بقية الفريق، في مؤشر على تحسن مستمر في حالته البدنية. كان عودته تبدو ممكنة بالفعل في مباراة السبت الماضي ضد أودينيزي، لكن تم التمسك بنهج الحذر، بالاتفاق المشترك بين المدرب واللاعب. لذلك، لم يتم إجباره على العودة: فقد تقرر منح فلاهوفيتش أسبوعاً إضافياً من التدريبات لإكمال تعافيه وتجنب أي خطر من الانتكاس.

    في غضون ذلك، تواصل يوفنتوس استعداداتها استعداداً للمباراة القادمة في الدوري ضد ساسولو. الهدف هو الوصول إلى المباراة بأكبر عدد ممكن من اللاعبين، وفي هذا الصدد، يمثل احتمال استدعاء فلاهوفيتش خبراً مهماً للخط الهجومي. إذا سارت الأمور على ما يرام في التدريبات الأخيرة، من المتوقع أن يعود المهاجم الصربي على الأقل ضمن قائمة اللاعبين المستدعيين، جاهزاً لتقديم مساهمته إذا تطلبت المباراة ذلك. يبدو أن العد التنازلي لعودة DV9 قد وصل إلى نهايته.

