يوفنتوس، فلاهوفيتش يستعد لمواجهة ساسولو: آخر الأخبار من ملعب كونتيناسا

الأخبار الواردة من مقر يوفنتوس تبعث على ارتياح مشجعي النادي. خلال اتصال مباشر مع قناة «سكاي سبورت»، استعرض المراسل في تورينو باولو أغيمو الحالة البدنية لدوسان فلاهوفيتش، ملمحاً إلى أن عودة المهاجم الصربي أصبحت وشيكة.

وفقًا للتقارير، فإن فلاهوفيتش جاهز أخيرًا للعودة إلى قائمة اللاعبين المستدعين. "فلاهوفيتش جاهز، وسيكون موجودًا هذه المرة أخيرًا"، أوضح أغيمو. من المتوقع أن يُدرج المهاجم في قائمة اللاعبين المتاحين للمباراة ضد ساسولو، على الرغم من أنه سيبدأ على الأرجح من مقاعد البدلاء ولن يتم تقييم إمكانية إشراكه إلا أثناء سير المباراة.