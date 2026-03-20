Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

يوفنتوس، سباليتي يحدد مسار مستقبله: من الجدول الزمني إلى الثقة، كلماته وما ينقص لتوقيع العقد

لم يتردد مدرب يوفنتوس في التحدث بصراحة عن مستقبله مع النادي.

"فترة التوقف هي الوقت المناسب، حيث يكون الضغط أقل": هكذا حدد لوتشيانو سباليتي فترة التوقف القادمة للمنتخبات الوطنية باعتبارها أفضل وقت لمواصلة مناقشة تجديد عقده مع يوفنتوس. غير أن الحديث كان أوسع نطاقاً بكثير.


فقد تحدث مدرب يوفنتوس عن استعداده التام للاستماع إلى ما ستقترحه عليه الإدارة، بالإضافة إلى الاتصالات التي جرت بالفعل بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية.

يعد تجديد عقد المدرب التوسكاني موضوعًا محوريًا بشكل متزايد، ولا سيما في الوقت الحالي بالنسبة لإدارة يوفنتوس، حيث تشكل المباراة ضد ساسولو - التي تظل أولوية - إطارًا لأسبوع مهم جدًا بالنسبة له. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عشية المباراة، كان صريحًا للغاية أيضًا بشأن الخطط المستقبلية للفريق فيما يتعلق بسوق الانتقالات.

  • تصريحات حول التجديد

    وحول مستقبله، أوضح سباليتي توقيت اللقاء المقرر لتجديد العقد قائلاً: "محادثات خلال فترة التوقف؟ نعم، يبدو لي أننا حددنا الوقت المناسب، فالضغوط أقل وهناك الوقت الكافي، ومن جانبي أنا مستعد تماماً للاستماع إلى ما يريد النادي أن يقوله لي. لقد حددنا وقتاً قد يكون مناسباً".

  • "أشعر بالغباء وأنا أتحدث عن العام المقبل دون أن أكون قد وقعت العقد"

    وفيما يتعلق بسوق الانتقالات، رفض سباليتي الإدلاء بأي إجابات مباشرة، لا سيما وأنه لم يتم التوقيع على تجديد العقد بعد: "برأيك، هل أفيد نفسي أم أضر بها إذا تحدثت عن العام المقبل؟ من وجهة نظري، التحدث عن اللاعبين الجدد... في حين أنني لم أوقع العقد بعد، يجعلني أشعر بأنني أحمق بعض الشيء. لقد قلت في المرة السابقة إن الوقت لا يزال متاحاً".

  • سيكون هناك بعض الوداع

    بشأن رحيل اللاعبين، لم ينفِ سباليتي أن بعض الوداع سيحدث: "من الواضح أن المباريات تتوالى بيننا، وهناك ردود فعل وأمور يجب تقييمها، وأنا أشعر براحة تامة مع هؤلاء اللاعبين ويبدو لي أنهم يشعرون بالراحة معي، كما أشعر بالراحة مع طاقم العمل بأكمله ومع كل الأصوات التي تشكل يوفنتوس وراء الكواليس، وأشعر بالتقدير والاحترام. دائمًا ما ننظر إلى المستقبل. الحديث عن سوق الانتقالات واللاعبين المفقودين، من سيفعل ذلك لو كان مكاني؟ أنا أحب لاعبي فريقي، وإذا اضطررت إلى استبدال أحدهم، فسأشعر بالأسف، لو كنت مدرب يوفنتوس".

  • ما الذي ينقص لتجديد العقد؟

    تسير عملية تجديد العقد بخطى سريعة، مدفوعة بشكل أساسي بجهود سباليتي. فلم يخفِ المدرب أبدًا استعداده ورغبته في وضع نفسه تحت تصرف النادي للعمل على مشروع يستهدف بشكل أساسي الموسم المقبل.


    كانت المحادثات إيجابية بالفعل، وكما أخبرناكم في الأيام الماضية، فإن الطرفين يتقدمان بخطى سريعة، مع اقتراب الاتفاق على التجديد السنوي مع خيار التمديد. الثقة قوية من كلا الطرفين، والوقت يضيق أكثر فأكثر.



