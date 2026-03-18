ترجمه
يوفنتوس، سباليتي يتحدث عن يلدز: "أمير كرة القدم الجديد هو الفتى الذي يعيش بجوارنا"
لقب سباليتي
ز: "قبل أن ألتقي بك، تحدثت قليلاً مع سباليتي. إنه معجب بك للغاية ولا يخفي ذلك، ويقول إنك لا يمكن إيقافك وإنك تضيف كل يوم شيئاً جديداً إلى ذهنك. وقد وجد الأمر مضحكاً للغاية أنه عندما عانقتموه جميعاً في يوم عيد ميلاده، قمت أنت بمداعبة رأسه".
Y: "كان من الجميل لمسها. (يبتسم، ملاحظة المحرر). إنه مدرب عظيم ورجل مميز، رجل عاطفي".
Z: "أتعرف كيف وصفك؟"
Y: "لا، كيف؟" Z: "أمير كرة القدم الجديد هو
الفتى الذي يعيش في المنزل المجاور".
موسم ييلديز
حقق يلدز في شهر مارس "ثنائية مزدوجة": 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة في 39 مباراة في جميع المسابقات. وتوزعت هذه الأرقام على النحو التالي: 9 أهداف و7 تمريرات حاسمة في الدوري الإيطالي، وهدف واحد و3 تمريرات حاسمة في دوري أبطال أوروبا. أداء جعله يحصل على تجديد عقده حتى عام 2030 وراتب قدره 7 ملايين يورو سنويًا، وهو الأعلى في الفريق اعتبارًا من يونيو.