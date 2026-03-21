يوفنتوس، سباليتي: "هل سيلعب فلاهوفيتش؟ سنرى ما إذا كان ذلك ضروريًا في الشوط الثاني. أما بوغا فقد أظهر أسلوبه المميز"

تحدث لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، إلى قناة DAZN قبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة التي تستضيف فيها فريقه فريق ساسولو، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي: "حسناً، في ملعب جميل كهذا ووسط كل هذا الحب، نحن نعيش أجمل لحظات مهنتنا".
"إنه نتاج عمل مدرب ساسولو، فهو يعرف ما يريده. إنها واحدة من أقوى الفرق في استعادة الكرة في الوقت الحالي: علينا أن نبقى منظمين، حتى لو كان علينا بعد ذلك الهجوم لتسجيل الأهداف. إنهم بارعون في التغطية الدفاعية، لذا علينا أن نخاطر قليلاً. وعندما تعرفهم، تقل المخاطرة".
ثم وصف اللحظة وأداء بوغا قائلاً: "إنه يقدم أداءً رائعاً، فقد أظهر على الفور أسلوبه المميز المتمثل في السرعة الفائقة والتقنية في المساحات الضيقة. كان الجميع يقول لي إنه لم يلعب قط في خط الوسط، لكنه أبدى براعة كبيرة. إنه يجد المساحات دائماً، وعلينا أن نكون بارعين في تمرير الكرة إليه، حتى وإن كان عليه أن يشارك في اللعب مع الفريق".
وأخيرًا، اختتم سباليتي حديثه بالتطرق إلى احتمال عودة فلاهوفيتش إلى الملعب، ولو لبضع دقائق فقط: "مررنا بفترات لم يكن لدينا فيها مهاجم، أما اليوم فلدينا 4 مهاجمين على مقاعد البدلاء: سنرى ما ستكون الحاجة في الشوط الثاني".