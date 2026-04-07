اندفاعة نهائية في ختام الدوري، مع ثلاث فرق تتنافس على المركز الرابع: كومو يتصدر الجميع برصيد 58 نقطة، يوفنتوس خامسًا بفارق نقطة واحدة، وروما على بُعد أربع نقاط من منطقة دوري أبطال أوروبا. يواصل البيانكونيري مطاردة فريق فابريغاس، وفي الوقت نفسه يبدأون في التخطيط لأول استراتيجيات سوق الانتقالات للصيف: ومن بين الأسماء المدرجة في قائمة الإداريين يوجد أيضًا اسم حارس مرمى ليفربول البرازيلي أليسون، مواليد 1992 وصاحب تجربة سابقة في إيطاليا بقميص روما. وفي حال بيع دي غريغوريو، يُعد أليسون أحد الملفات التي يراقبونها بناءً على طلب لوتشيانو سباليتي، وقد ارتبط اسمه خلال الأسابيع الماضية أيضًا بإنتر الذي من المرجح أن يودّع زومر مع نهاية عقده.







