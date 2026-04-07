يوفنتوس، سباليتي طلب أليسون لحراسة المرمى: كم تبلغ قيمته، راتبه، والبديل لليفربول

حارس المرمى البرازيلي الذي لديه ماضٍ مع روما هو إحدى أفكار البيانكونيري في حال بيع دي غريغوريو

اندفاعة نهائية في ختام الدوري، مع ثلاث فرق تتنافس على المركز الرابع: كومو يتصدر الجميع برصيد 58 نقطة، يوفنتوس خامسًا بفارق نقطة واحدة، وروما على بُعد أربع نقاط من منطقة دوري أبطال أوروبا. يواصل البيانكونيري مطاردة فريق فابريغاس، وفي الوقت نفسه يبدأون في التخطيط لأول استراتيجيات سوق الانتقالات للصيف: ومن بين الأسماء المدرجة في قائمة الإداريين يوجد أيضًا اسم حارس مرمى ليفربول البرازيلي أليسون، مواليد 1992 وصاحب تجربة سابقة في إيطاليا بقميص روما. وفي حال بيع دي غريغوريو، يُعد أليسون أحد الملفات التي يراقبونها بناءً على طلب لوتشيانو سباليتي، وقد ارتبط اسمه خلال الأسابيع الماضية أيضًا بإنتر الذي من المرجح أن يودّع زومر مع نهاية عقده.



سوق الانتقالات بدأ بالفعل: ما أبرز الانتقالات في الصيف؟ ابدأ باكتشاف ذلك في قسمنا المخصص، مع الأسعار المعززة على كرة القدم والتنس وغيرها من الرياضات. 

  • لماذا يريد سباليتي أليسون؟

    يحظى البرازيلي بإعجاب المدرب — الذي ما لم تطرأ مفاجآت ينبغي أن يجدد عقده المنتهي في يونيو، إذ يوجد بالفعل اتفاق شفهي بين الطرفين — لما يتمتع به من قيادة وقدرته على اللعب بالكرة بقدميه، وقد درّبه بالفعل في روما. وصل بناءً على حدس والتر ساباتيني: كان بديلاً لتشيزني، وفي العام التالي أصبح أساسياً مع دي فرانشيسكو — وهو نفسه من طلب من الإداريين معرفة ما إذا كانت هناك هوامش للقيام بمحاولة.أليسون مع ليفربول لديه عقد ينتهي في يونيو 2027 — خيار التجديد الذي فعّله النادي — والتقييم الذي يضعه النادي الإنجليزي هو 15/20 مليون يورو، والراتب يقارب 7/8 ملايين يورو.


    • إعلان

  • الإصابات وبديل أليسون في ليفربول

    في هذا الموسم كان أليسون كثيرًا ما يتوقف بسبب الإصابة؛ فهو يعاني منذ فترة من مشاكل عضلية، وقد غاب عن المباراتين الأخيرتين أمام برايتون (الدوري) ومانشستر سيتي (كأس الاتحاد الإنجليزي) بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ تعرّض لها خلال مباراة دوري الأبطال ضد غلطة سراي. ومن المتوقع أن تكون عودته - ما لم تحدث مضاعفات - في نهاية أبريل، لكن ليفربول كان قد تعاقد مع البديل الصيف الماضي، وهو في خطط النادي خليفة أليسون: إنه الجورجي المولود عام 2000 جيورجي مامارداشفيلي، القادم من فالنسيا مقابل 30 مليون يورو، وقد تم اختياره كحارس أساسي جديد لمرمى الريدز.



