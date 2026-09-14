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هيثم محمد

رقم وشارة كشفا المستور .. "صفر" يوفنتوس ضد ساسوولو فضيحة أكبر من سباليتي ولاعبيه

فقرات ومقالات
ساسولو ضد يوفنتوس
ساسولو
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
لوتشيانو سباليتي

سقوط مهين للسيدة العجوز

لم تمر أربع جولات على بداية الموسم الجديد وتلقى يوفنتوس هزيمته الأولى، والتي أتت بعد تعثر بالتعادل مع ميلان، وبسيناريو قاس وفاضح لا يليق بحجم كبير الكرة الإيطالية.

يُلام لوشيانو سباليتي على إدارته للمباراة وفشله في الفوز، وحتى الحفاظ على عودته مرتين في النتيجة وتلقي هدفًا مثل الهدف الثالث، ولكن أصابع الاتهام توجه إلى إدارة البيانكونيري على وجه الخصوص، ومشروعها الوليد في هذا الموسم، ولكن مبني على أسس خاطئة.


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  • Locatelli JuventusGetty Images

    "صفر" فاضح

    للمرة الأولى في تاريخ يوفنتوس، يدخل الفريق مباراة بالدوري الإيطالي أو أي بطولة على الإطلاق بدون وجود لاعب إيطالي، باستثناء حارس المرمى.

    نجاح يوفي تاريخيًا ارتبط بوجود خلية إيطالية قوية، والعكس، المنتخب يفوز بحضور لاعبي السيدة العجوز، ولنا في 2006 مثال بحضور جيجي بوفون، وفابيو كانافارو، وجيانلوكا زامبروتا، وماورو كامورانيسي، والبقية.

    العنصر المحلي أصبح غائبًا في تشكيل يوفنتوس، والمتواجد لا يليق بحمل قميص الفريق، ناهيك أن يعين قائدًا، والحديث عن مانويل لوكاتيلي، لاعب جيد ولكن لا يملك عقلية الفرق الكبرى ولا يتطور، وحضوره مثل غيابه، والبقية من أمثال جاتي وكامبياسو ليسوا بلاعبين على أعلى مستوى.

    التاريخ علمنا، يوفي ينجح بحضور أبناءه، واللعب بعشرة أجانب بمستوى حتى ليس الأفضل، سواء حضرت الإصابات أو لا لأن وستون مكيني ليس مقياسًا، رسالة إلى الإدارة بإعادة التفكير في خططها لاستقطاب اللاعبين والتعامل مع المواهب، خصوصًا أن فريق تحت 23 عامًا ينتج عناصر جيدة، محلية أو أجنبية كانت.



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  • Bremer JuventusGetty Images

    شارة لا تليق بحاملها

    الجميع يعرف العداوة بين يوفنتوس والجار تورينو، واللاعبون الذين حملوا قميص الفريقين سويًا يعدوا على الأصابع، فما بالك بحمل شارة قيادة الناديين؟!

    بالأمس كان جيلسون بريمير هو قائد يوفي لغياب لوكاتيلي، ولسنا هنا للتقليل من إمكانيات المدافع البرازيلي الذي يعد من الصفوة النادرة في صفوف الفريق رغم هفواته ضد ساسوولو، ولكن لطرح سؤال، كيف وصل الحال بأن من كان قائد الجار تحول إلى حامل شارة يوفنتوس أيضًا.



    تقاليد عائلة أنييلي يفترض أن جون إلكان يمثلها في الإدارة الحالية، وأحدها الحفاظ على هوية النادي، أمور قد تبدو هامشية بالنظر لمشاكل النادي الفنية داخل وخارج الملعب، ولكن أحد أسرار نجاح يوفنتوس، خصوصًا محليًا، على مدار السنين هو الثبات على مباديء بعينها، ولكن الآن نرى مدرب بوشم نابولي وقائد من ميلان على رأس الفريق.

  • cm grafica john elkann juventus 2025 2.1 desk high impactGetty Images

    رسالة لإدارة يوفنتوس

    بالإدارة لا نقصد المدير الرياضي جيوفاني كارنيفالي الذي وصل لتوه ويعد من الأفضل في إيطاليا، بل من هم في الأعلى ويشاهدون منذ سنوات تهاوي يوفنتوس عام بعد الآخر، لدرجة غيابه لست سنوات عن عرش الكرة الإيطالية.

    بداية العودة للطريق الصحيح ليست فقط بالصفقات وصرف الأموال، وراندال كولو مواني صاحب الخمسين مليون مثال، إعادة هوية النادي هي الهدف الرئيسي، صحيح الكرة الحديثة لا تعترف كثيرًا بذلك، ولكن تلك هي إيطاليا حيث الجميع يعيش في الماضي، وإذا كنت ليس بقادر على مواكبة ركب التطور، فعلى الأقل حافظ على الأساس وهوية النادي التي أثبتت أنها كانت سلاحه الرئيسي لسنوات.

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