Goal.com
مباشر
CM Grafica Juventus Sassuolo LIVE Serie A 16 9Getty Images/Calciomercato
Gabriele Stragapede

ترجمه

يوفنتوس - ساسولو مباشر 1-0: يلدز! ثورام يحاول

تابع البث المباشر للمباراة.

مباراة يوفنتوسضد ساسولو (السبت 21 مارس، انطلاق المباراة الساعة 20:45) هي مباراة ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

بعد الفوز 1-0 على أرض أودينيزي، يدخل البيانتشوني هذه المباراة في المركز الخامس في الترتيب برصيد 53 نقطة، بفارق 15 نقطة عن النيروفيردي، العائدين من هزيمة 1-0 على أرضهم أمام بولونيا.

في ملعب تورينو، سيحكم المباراة ماركيتي، بمساعدة كوستانزو وبيانكيني، مع أليغريتا كحكم رابع، وأبيسو وكامبلوني في نظام الفار.

انتبهوا للبطاقات: كيلي وماكيني في حالة تحذير من جهة؛ وموريك ودويغ وفاديرا من جهة أخرى.

في الجولة المقبلة، يستقبل ساسولو كالياري في مباراة مبكرة بعد ظهر السبت، بينما تلعب يوفنتوس مرة أخرى على أرضها أمام جنوة في يوم عيد الفصح.

  • تابع السباق

  • إحصائيات المباراة

    عش أجواء المباراة

  • الأهداف وأهم اللحظات

    17' - ثورام، بعد انطلاقة قوية من الوسط، يصل إلى منطقة الجزاء لكن تسديدته يصدها موريك إلى ركلة ركنية

    14' - هدف ليوفنتوس! بيرين يمرر كرة طويلة مباشرة تصل إلى كونسيكاو في العمق. البرتغالي يتجاوز غارسيا ويمرر كرة مثالية إلى يلدز، الذي يسددها من اللمسة الأولى وتسكن شباك موريك.

    3' - لوكاتيلي يرتقي دون عائق في وسط منطقة الجزاء ويسدد برأسه، لكن موريك يرفع الكرة فوق العارضة.

  • نتائج المباراة

    يوفنتوس - ساسولو 1-0


    الهدافون: 14' يلدز (ي)

    يوفنتوس (4-3-3): بيرين؛ كالولو، بريمر، كيلي، كامبياسو؛ ماكيني، لوكاتيلي، ثورام؛ كونسيكاو، بوغا، يلدز. المدرب: سباليتي.

    ساسولو (4-3-3): موريتش؛ فالوكيفيتش، موهاريموفيتش، إيدزيس، غارسيا؛ فرانكس، كوني؛ بيراردي، فولباتو، باكولا؛ بينامونتي. المدرب: غروسو.


    الحكم: ماركيتي

    الإنذارات: -

    الطرد: -

الدوري الإيطالي
ساسولو crest
ساسولو
كالياري crest
كالياري
يوفنتوس crest
يوفنتوس
جنوى crest
جنوى
