يوفنتوس - ساسولو، جدل حول ركلة الجزاء: ماريلي يرى أن عقوبة مخالفة اليد التي ارتكبها إيدزيس ضد فلاهوفيتش كانت صحيحة، والسبب

هذه هي كلمات ماريللي بشأن مراجعة VAR في الدقيقة 84 من مباراة يوفنتوس وساسولو.





"الذراع اليسرى لإيدزيس كانت خارج نطاقه تمامًا عند رأسية لوكاتيلي، وكان يجب تقييم ما إذا كان هناك لمس وما إذا كان يستحق عقوبة. تأكدوا من وجود لمس بالذراع. ولإيضاح وجود اللمس، عرضوا الصورة الأمامية".





"كان لا بد من تقييم ما إذا كان هناك لمس بالذراع، ولهذا السبب استغرق الفحص وقتاً طويلاً. بعد التأكد من أن إيدزيس قد لمس الكرة بذراعه، فإن اللمس يستوجب عقوبة لأن الذراع أعلى من مستوى الكتف ولأنه خارج نطاق الجسمتماماً".





وكما ذكرنا، لم يؤد هذا الحادث إلى تغيير النتيجة، حيث إن لوكاتيلي، الذي وقف أمام نقطة الجزاء، انخدع بموريتش.