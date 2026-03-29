Goal.com
مباشر
CM grafica Zhegrova Juventus 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

ترجمه

يوفنتوس، زهغروفا خيبة أمل على أرض الملعب وفي الميزانية: المبلغ المطلوب لبيعه

انتقالات

أرقام مقلقة وإدارة تعتمد على السوق لن تكون سهلة. ما هو مستقبل زهغروفا؟

تستعد يوفنتوس لخاتمة موسم ستكون ساخنة، وبطبيعة الحال، إلى جانب السعي وراء المركز الرابع الذي سيتعين عليها التنافس فيه مع روما وكومو، بدأت بالفعل في التفكير في المستقبل وفي سوق الانتقالات الصيفي المقبل، حيث سيتعين اتخاذ العديد من القرارات سواء فيما يتعلق بضم اللاعبين الجدد، أو بشكل أساسي فيما يتعلق ببيعهم.


وسيتعين على لوتشيانو سباليتي، بمجرد توقيعه على تجديد عقده، اتخاذ موقف نهائي بشأن العديد من اللاعبين الذين يواجهون مصيرًا مجهولًا حاليًا، ومن بينهم إدون زيغروفا. لكن المهاجم الكوسوفي، وفقًا للأرقام، يعد حتى الآن فاشلًا سواء على أرض الملعب أو من الناحية المالية.


  • أرقام مقلقة

    لا شك أن موسم لاعب ليل السابق مخيب للآمال، لكن ما يثير الجدل أكثر هو الخيارات التي اتخذها لوتشيانو سباليتي خلال شهر مارس، حيث لم يشارك زيغروفا سوى في 20 دقيقة فقط.


    وقد دفعته حالته البدنية غير المستقرة إلى البقاء على مقاعد البدلاء مع منتخب كوسوفو طوال مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتي خسرت فيها كوسوفو أمام سلوفاكيا بنتيجة 4-3.


    أما في الموسم الحالي، فإن الميزان أكثر إثارة للقلق:

    - 21 مباراة إجمالاً

    - مباراة واحدة فقط كأساسي

    - 447 دقيقة إجمالاً

    - 0 هدف و0 تمريرة حاسمة


    من حيث النسب المئوية، لعب 11% فقط من الدقائق المتاحة في الدوري الإيطالي و15% في دوري أبطال أوروبا.

    • إعلان

  • مساحة تقلّ باستمرار

    في يوفنتوس وتحت قيادة لوتشيانو سباليتي، من المتوقع أن يتقلص دور «زيبيتا» (اللقب الذي أُطلق عليه بسبب ركلته الشهيرة) بشكل أكبر مع عودة مهاجمين مثل ميليك وفلاهوفيتش، وتطور مستويات بوغا وكونسيكاو. علاوة على ذلك، لا تزال مشكلة التهاب الفخذ تحرمه من الاستمرارية اللازمة لإثبات نفسه.

  • الخسارة في الميزانية

    إلا أن زهغروفا، حتى الآن، لا يُعتبر فاشلاً على أرض الملعب فحسب، بل في الميزانية أيضاً. يبلغ راتبه الإجمالي 4.6 مليون يورو في الموسم، مع عقد ينتهي في 30 يونيو 2030 (بإجمالي 18.4 مليون يورو).


    وقد وصل إلى تورينو مقابل 14.3 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمكافآت و1.2 مليون يورو كعمولات، وتبلغ تكلفة إطفاء عقده 2.88 مليون يورو (والتي قد ترتفع في حالة الحصول على مكافأة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا) وقيمة متبقية في الميزانية ستكون في 30 يونيو 2026 ما لا يقل عن حوالي 12 مليون يورو، وهو الرقم الذي يجب البدء منه لتجنب الخسارة.

  • المبلغ المطلوب لبيعه

    سيتعين على يوفنتوس تحقيق مبيعات جيدة هذا الصيف حتى تتمكن من التطلع إلى صفقات كبيرة في سوق الانتقالات، وبالتالي لن تستطيع تحمل عمليات بيع لا تجلب قيمة مالية. هناك أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي مهتمة بزهغروفا، لكنها إما أندية خارج الدائرة الأوروبية أو أندية يصعب عليها تحمل تكلفة راتبه. علاوة على ذلك، ولأسباب استراتيجية بحتة، لا يمكن ليوفنتوس اليوم أن يطلب أقل من 20 مليون يورو لبيعه بشكل نهائي حتى يتمكن من تمويل صفقة لتعويضه.

  • قرض ملزم؟

    كل هذه الظروف تجعل من الصعب أن يودع اللاعب القميص الأبيض والأسود هذا الصيف. ومن الأسهل والأكثر ملاءمة، في هذه المرحلة، أن تتم صفقة رحيله على شكل إعارة مع شرط شراء مشروط، مما يؤجل استلام المبلغ المالي إلى وقت لاحق، ويخفض التكاليف في الميزانية، ويرفع عتبة الربح الرأسمالي.



الدوري الإيطالي
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
جنوى crest
جنوى
جنوى